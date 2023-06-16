我国资产被列入ESG黑名单 政府回应：新加坡重视气候行动

荷兰独立财富管理公司指我国在生物多样性与气候方面的发展倒退，并将我国资产列入公司黑名单。对此，我国相关政府部门指出，新加坡非常重视气候与环保行动，呼吁这家公司多关注新加坡在可持续发展等方面所采取的措施。

彭博社6月9日报道，由于我国没能通过荷兰独立财富管理公司范兰肃（Van Lanschot Kempen）的环境、社会与治理（ESG）测试，这公司决定将我国支持的资产（state-backed assets）列入公司ESG黑名单。

国家气候变化秘书处、永续发展与环境部、贸工部及国家公园局于星期四（6月15日）发布联合文告针对报道回应说，新加坡一直重视环境问题，不仅承诺到2050年实现净零排放，还为实现这一⽬标采取了一系列积极措施。

东南亚仅我国实施多领域碳税

针对范兰肃认为新加坡的生物多样性和与气候相关的发展方向都与改善环境背道而驰，以及不如区域其他非发达国家的观点，联合文告指出，新加坡是东南亚唯⼀实施多领域碳税的国家。它涵盖本地80％的温室⽓体排放量，这⼀比率⾼于包括欧洲在内的许多国家。这项碳税从第⼀吨碳排放就开始实施。新加坡还将⼤幅提⾼碳税，在2030年前达到每吨⼆氧化碳排放量收取60美元。

新加坡还致⼒于保护⽣物多样性，拥有2000多种植物、400种⻦类、近250种硬骨珊瑚（⼏乎占世界硬珊瑚物种的三分之⼀），以及35种红树林物种（占世界红树林物种的一半）。

另外，新加坡为保护动植物的栖息地，还制定了⾃然保护总体规划战略。近年来，我国也发现了120多种新植物，并重新发现了140种之前认为已灭绝的植物。新加坡已为120多种新物种制定了恢复计划，以加强生物多样性的恢复。

可再生能源电力使用近年没降 太阳能板设置两年增三倍

对于彭博社根据彭博新能源经济（BloombergNEF）分析，认为新加坡对可再生能源电力的使用近年有所下降的说法，联合文告指这与事实相反。

文告举例说，使用太阳能发电的占比从2016年的0.17％，增加至2021年的0.71％。而尽管因为土地⾯积有限，我国可再⽣能源发电的比率低于许多国家，但我国使用污染最严重的煤炭发电的占⽐，同样远低于许多国家，仅为1.2％。

文告还说，尽管面对诸多挑战，我国仍致力于通过利用太阳能和氢能以及进⼝可再⽣能源来实现发电去碳化。其中，从2021年至今，我国的太阳能板设置已增加三倍，并有望在2030年实现3％的太阳能发电。新加坡也计划使用氢能作为脱碳工具。随着技术继续改进，到2050年，氢⽓有望支持我国50%的电⼒供应。同时，新加坡也正在发展区域电⽹，为进⼝低碳电⼒做准备。到2035年，低碳电⼒将占新加坡电力供应的大约30% 。

根据彭博社报道，范兰肃总部位于荷兰，管理约1300亿美元（约1746亿新元）的客户资产。公司去年开始将ESG测试应用于主权债券和政府支持的资产。除新加坡外，被这公司列入黑名单的国家资产还包括俄罗斯、中国和沙特阿拉伯的资产。

《联合早报》上周电邮询问这家公司的测试与审核标准，范兰肃在星期四晚回复指出，测试政策仅适用于公司信托管理下的部分养老基金，这些基金只涉及国家支持的债务和主权债务，并对ESG有一定要求。有关审核是汇集了各学术机构和非政府组织的数据，加以研究。