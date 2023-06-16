报告：过去十年 淡马锡与GIC在全球私募和风投领域表现最活跃

最新数据显示，过去10年，新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股（Temasek Holdings）在私募股权支持的收购和风险投资领域表现最活跃。

研究机构Preqin日前发布的报告指出，从2018年至2023年5月，GIC已直接或共同参与了272个私募股权支持的交易，总价值高达3522亿美元（约4769亿新元）。淡马锡则在此期间进行了244笔，总价值达747亿美元的风投交易。

报告说，从整体来看，过去10年里，全球主权财富基金的资产管理规模（AUM）翻了一番。截至今年第一季末，全球主权财富基金的资产管理规模已经增至10.4万亿美元，较2021年12月增长了19％。这一增长主要由亚洲主权财富基金推动。亚洲主权财富基金的资产管理规模同期增长31％，至4.3万亿美元。而中东主权财富基金的资产管理规模增长19％，至3.7万亿美元。

值得注意的是，中国投资公司（China Investment Corporation）的资产管理规模已达到1.35万亿美元，超越挪威的政府全球养老基金（GPFG），成为全球最大的主权财富基金。在其他亚洲基金中，中国外汇管理局（SAFE）和淡马锡分别以8170亿美元和7990亿美元资产持有量，成为全球资产管理规模排名前五的主权财富基金。

在多元化需求和更高回报的驱动下，主权财富基金已成为另类资产投资的忠实“粉丝”。在2021年至2023年3月期间，除了基础设施外，其他所有另类资产的配置占总配置的百分比均有所上升。其中，配置中值增幅最大的是房地产，从6.5%上升到8.6%。

报告指出，主权财富基金在推进达成环境、社会和治理（ESG）目标方面具有影响力。在Preqin追踪的95个基金中，具有ESG政策的基金比例已从2021年的21％增加至2023年3月的24％，而这24％的基金现在占了主权财富基金资产管理规模的59％，高于2021年的54％。