削减1000个工作岗位 Grab：这不是“取得盈利的捷径”

东南亚私召车应用和送餐服务公司Grab控股宣布削减1000个工作岗位，相当于总员工人数的11％，是冠病疫情以来公司最大规模的裁员。

据路透社报道，Grab控股总裁陈炳耀星期二（6月20日）致函员工，这次裁员是为管控成本，确保能长期提供更实惠的服务，并强调这不是“取得盈利的捷径”，而是战略重组以适应商业环境。

陈炳耀说：“变化从来没有这么迅速。科技正在飞速演变，例如生成式人工智能。资金的成本已上升，直接冲击竞争环境。

“我们必须将公司的规模与灵活的执行力和成本领先战略结合起来，以便能够持续地提供更加可负担得起的服务，且更渗透广大市场。”

他说， 即便没有裁员，Grab已在控制成本，并能够在今年实现取得经调整后的息税折摊前收支平衡。

裁员消息出街后 Grab股价先起后跌

裁员消息出街后，Grab控股的股价星期二在美国盘前一度涨5.6％，但开盘后涨幅收小，截稿时已转为下跌1.90％至3.36美元。

总部在新加坡、在美国上市的Grab成立于2012年，目前是东南亚私召车应用与送餐服务行业的老大，这个“超级应用”平台业者也已进入金融服务市场，并在东南亚合资经营数码银行。Grab还未取得盈利，但公司决心在今年第四季时取得经调整后的盈利。

去年科技公司纷纷大裁员，竞争者GoTo大规模裁员，东南亚电商老大冬海集团也大裁员，去年9月间也曾传出送餐公司Foodpanda裁退约60名本地员工的消息。但Grab在2020年裁退360名或5％员工之后一直避免大裁员，去年员工人手还增加超过3000人，主要因为它收购了Jaya Grocer超市连锁，集团员工总数因此超过1万1900人。

Grab曾在去年9月表示，虽然市场疲软，它没有大裁员的计划。去年12月，陈炳耀告诉员工，公司在冻结大多数的招聘计划、冻结高级管理人员的加薪，并且削减旅行和开支预算。

这次大裁员显示Grab正在向投资者低头，投资者施压要求它加快削减成本。

根据Grab上个月发布的今年第一季业绩，虽然季度亏损已经缩小，并且维持第四季将取得营运收支平衡的预测，但总成交金额（GMV）同比仅增长3％，低于预期，显示用户消费已开始疲软，GMV的增长率远低于2022全年的24％和2022年第四季的11％。由于GMV前景疲软，Grab股价当时应声一度大跌15％。

Grab第一季经调整后的息税折摊前亏损收小至6600万美元，分析师预料这个亏损将继续减少。但Grab第一季净亏仍高达2亿4400万美元，尽管比去年同季的4亿2300万美元净亏已经少很多。