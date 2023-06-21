政府连续六次增新私宅地段供应 全年供应创十年新高

国家发展部指出，增加地段供应和降温措施相辅相成，包括执行共管公寓在内，市场上潜在的私宅总供应量将增加到6万3500个单位，可满足市场坚韧的需求。

政府连续六次增加新私宅地段供应来应付市场需求，今年下半年的政府售地计划正选名单地段可建造的单位比上半年多出26%。全年总供应量因此增至9250个单位，创10年新高。

分析师认为，私宅地段供应增加可缩短买家等待时间并维持供需平衡，有助于缓解房价涨势。

国家发展部星期三（6月21日）宣布下半年政府售地计划（GLS），推出八幅正选名单地段和九幅备售名单地段，供建造私宅、商用空间和酒店。

文告说，增加地段供应和降温措施相辅相成，包括执行共管公寓在内，市场上潜在的私宅总供应量将增加到6万3500个单位，可满足市场坚韧的需求。

国家发展部表示，政府会继续密切留意经济和房地产市场情况，并在必要时调整未来的政府售地计划地段供应，以应付需求并稳定市场。

下半年的八幅正选地段全用于住宅用途，比上半年多三幅，包括一幅位于田园弄（Plantation Close）的执行共管公寓（EC）地段，可建造560个单位。

所有地段预计可建造总共5160个单位和4900平方公尺（5万2743平方英尺）的商用空间。

政府这次推出四幅新的正选地段，其中两幅位于汤申路上段（Upper Thomson Road），另外两幅位于乌节林荫道（Orchard Boulevard）和锡安路（Zion Road），分别可建造270个单位和955个单位。

在备售地段方面，地段数量与上半年同样是九幅，其中六幅是私宅地段；商用地段、白色地段和酒店地段各一幅。这九幅地段可建造3430个单位、9万3350平方公尺（100万4811平方英尺）的商业空间和530间酒店客房。

分析：供应量增加 进一步为市场降温

新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲席教授程天富认为，供应量增加能缓解需求，进一步为房地产市场降温。

他接受《联合早报》访问时说：“如果上一轮调涨额外买方印花税（ABSD）的措施没有完全降低本地房地产投资者的需求，增加供应预计可缓解市场供需不平衡的问题。不过，这也要视发展商对新地段的需求，因为目前市场充满不确定性。”

程天富还说，这次的正选地段较多，发展商对政府售地计划地段开出的竞标价料会比较实际。

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清也认为，未来私宅供应充足的消息能让买家安心，房价增速也会放缓，从长期来看还能稳定市场。

本地房地产市场过去三年红火，整体私宅价格连续12个季度上扬，今年来私宅销量连续五个月上涨。政府于今年4月推出新一轮降温措施，购买住宅房地产的额外买方印花税调高三至30个百分点，其中外国买家的ABSD从30％调高至60％。

莱坊研究部主管郑卫铭则持保守看法，原因是整个宏观环境可能会让发展商在竞标地段时更加谨慎。

他指出，不利因素包括经济前景难料、商业情绪低沉以及利率可能再涨，若加上最新一轮房地产降温措施，发展私宅项目的风险已显著上升。虽然新私宅需求依然强劲，但发展商是否会积极竞标，仍是个未知数。