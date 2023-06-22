设低碳足迹冷藏库 加速业务可持续发展

在商业领域中，可持续发展不仅仅是会影响企业长期生存和发展的关键因素，也是企业对社会的一种责任。《永续经营·造福未来》系列访问研发可持续材料或采纳可持续商业做法的各领域企业，了解它们如何克服挑战和掌握可持续发展的机遇，在当前和未来从中获益，并造福社会。

塞翁失马，焉知非福，一场冷藏库天花板坍塌意外，造成冷冻海鲜进口商一夕之间蒙受惨重损失，但却因此感受到人间温情，也让公司加速朝可持续发展方向迈进一大步。

The Seafood Company成立于2005年，从事冷冻海鲜养殖、加工和批发，目前员工有90人。

两年前，公司租用的冷藏库天花板毫无预警坍塌，导致公司高达九成、约2000公吨的冷冻海鲜货品报销。

所幸，同行和冷藏仓库业者伸出援手，公司之后才能如期供货给客户，渡过难关。大华银行也迅速给公司提供弥合资金周转缺口的方案，协助它最大程度地减少业务干扰，以及继续营业。

这起事件促使公司痛定思痛，加速设立自动化低碳足迹冷藏库，以更先进的环保设施，继续发展未来业务。

董事经理谢文强（44岁）受访时表示，对冷冻海鲜进口商来说，可持续发展做法可分为两个方面，即推动环保和负责任的海鲜捕捞方式，以及采用低碳足迹的库存设备和运输方式。

对冷冻海鲜进口商来说，可持续发展做法包括采用低碳足迹的库存设备和运输方式。（特约摄影谭淑慧摄）

“虽然低碳冷藏库的装置费和运作费高昂，成本比没有设立这类装置高出50%，但是长远来说能降低碳足迹，节省能源高达20%。我深信客户和相关业者会认同我们的做法。”

公司将采纳一项日本技术，利用属于温室气体的二氧化碳作为可持续气体为冷藏库制冷。这座冷藏库耗资4000万元，将在未来两年内完工。

对于这项计划，大华银行集团商业银行服务董事总经理及主管连文辉说，可持续发展的重要性与日俱增，现在比过去任何时候更加需要优先考虑。

当公司与大华银行分享冷藏库计划时，银行动员属下部门和环境、社会和治理（ESG）专家团队参与其中，为公司结合可持续发展做法提供指引，并与公司合作以简化可持续融资的途径。

谢文强说，有了低碳足迹冷藏库作为面向未来的硬件设施，公司今年初也聘用一名曾在大学和跨国企业任职的专家担任“可持续发展官”，负责检讨和提升公司各部门的运作，以协助公司在未来一年内落实与环境、社会和治理（ESG）相关的计划。

他说：“我们深信这是未来的方向，即使我们现在还不是上市公司，我们也以相同的理念和框架运作。”

虽然低碳冷藏库的装置费和运作费高昂，成本比没有设立这类装置高出50%，但是长远来说能降低碳足迹，节省能源高达20%。我深信客户和相关业者会认同我们的做法。——The Seafood Company董事经理谢文强

为环保反其道而行



谢文强的父亲谢竟初多年来从事鱼丸生产加工业，谢文强和弟弟谢添安当年看准商机成立公司，在父亲建立的人脉基础上，将传统的生产业转型为冷冻海鲜业。弟弟目前担任公司执行董事。

“13年前，政府带领本地渔业者组成采购团出国采购。我们参观智利最大的淡菜养殖加工厂，接触到当时还未出现在本地市场的蓝淡菜。我首次见识到智利厂商对可持续发展的理念和养殖方式，并留下深刻的印象。”

蓝淡菜是一种滤食性贝类，在养殖过程中，它们能够过滤并净化周围水域中的污染物，改善水质。蓝淡菜也能够吸收二氧化碳，有助于减缓气候变化。

当时，环保的概念刚萌芽，商家仍以价格为主要考量，大多不会为了支持环保而愿意支付更高的价格来采购货品。不过，他却决定反其道而行。

“当时智利的蓝淡菜价格虽然比较贵，大约高出15%，我还是决定引入新加坡，并教育消费者有关蓝淡菜的环保特性。因产品普及化，至今这个价格差异也逐渐变小。”

谢文强也曾随日本渔船出海，亲身体验它们的捕捞方式。他观察到，即使政府还未管控，日本渔业经营者的环保意识已经很强烈，所做的每一件事都会考虑到下一代。

例如，业者不会把渔网编得特别密，以致于连小鱼也捕捞上来，而是只捕捞所需的鱼类品种。

从产品来说，公司很早就有意识地支持得到可持续发展认证的冷冻海鲜品牌，包括MSC、ASC和FOS（Friend of the Sea，海洋之友）等。

公司的产品来自大约20多个国家，例如越南、中国、澳大利亚和波兰等。本地消费者最常食用的海鲜，例如养殖白虾、老虎虾、龙虾、泥罗红、鳕鱼 和三文鱼都有环保认证。

仍需提升公众环保意识



目前，这类环保产品价格比没有认证的高出10到15%，要如何让消费者接受依然是走向可持续发展道路上的一大挑战。

身兼新加坡渔业工商联合会（Seafood Industries Association Singapore）贸易秘书职务的谢文强认为，提升消费者的环保意识是政府和公会可以努力的方向。

相对于10年前，本地开始有客户寻求符合“可持续采购”认证的海鲜产品，当中主要以酒店集团、超市或机场为主。公司也开始接到更多年轻消费群和餐饮业者的询问，显示本地消费者的环保意识正在逐渐提高。

公司因疫情期间受到冲击而开拓新货源，如今连俄罗斯的冷冻帝王蟹，以及波兰的三文鱼甚至冷冻蔬菜，都出现在本地餐桌上。

然而，在开拓多元化货源和低碳目标之间，依然存在一定的矛盾，至今公司仍在摸索和磨合当中。

“至今追求货源的多元化还是我们的首要目标。不过，万一再碰上另一个疫情，连买货都有困难时，也就很难维持低碳足迹，但是我们还是会尽力而为。”

过去三年来，公司面对疫情和冷藏库天花板坍塌的双重打击，最终都能够化险为夷，公司不但存活了下来，营业额与疫情前相比还增长了15%。

“我十分感激我们的团队，在危难时刻砥砺前行，团结一致，做了许多份外的工作，展现了不畏惧艰难的人性光辉。”

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【本系列由大华银行呈献，五之四】