筑梦青年无惧创业誓打造科企王国

创业对很多人来说需要很大的勇气，前路不可预知，市道很难预测，旅途中更需要恒心与毅力克服重重困难。《追逐彩虹·青年创业》系列，介绍三名年纪轻轻便决心创业的年轻人，了解他们创业背后的故事，看他们如何“望向地平线，追逐彩虹”。

17岁时边读书边创业，之后为了全心投入生意，在大学仅读一个学期就辍学，年轻企业家致力打造科技企业王国，梦想是在30岁之前创立一家“十角兽”（decacorn）公司。

这名满怀抱负的年轻人骆俊勇今年27岁，他在新加坡共和理工学院修读供应链管理文凭课程时获得奖学金，每半年得到数千元的教育津贴。他把这些钱用作创业资本，第一门生意是售卖可展示数码广告的贩卖机。

这段初体验挑起他的创业热忱，他在这10年内设立了八家公司，都是与科技解决方案有关。诚然，做生意有好有坏，这八家公司中，六家因为业务没有增长而关闭。另两家表现突出，其中一家被收购，脱手时估值八位数，另一家公司处于如火如荼发展的阶段，短期内有上市计划。

骆俊勇深信科技可以促成创新的解决方案。他在2017年6月创立的另一家公司CombineSell，通过一个综合平台帮助企业客户管理Lazada、虾皮（Shopee）、亚马逊（Amazon）和趣天网（Qoo10）等多个电子商务管道。例如，企业可一目了然查阅所有电商平台的库存水平、解答客户疑问和更新产品信息。

无暇兼顾学业 毅然辍学创业

他在经营CombineSell公司时，正在新加坡国立大学修读商业行政课程。“这家公司的业务增长迅速，在短短两年时间，使用平台的中小企业增加至8000个。我没有时间兼顾学业和事业，于是向学校请假停课两年，后来决定辍学。”

CombineSell在2019年10月被电子商务科技公司Shopmatic所收购。骆俊勇与收购方签约，必须在这家公司工作三年。

不过，这名脑袋满是商业点子的骆俊勇嗅到了另一个商机。市场不等人，他转换身份成为打工仔半年后就毁约，再次投身创业，创立了目前经营的公司VE Technology集团。

骆俊勇现为VE Technology集团总裁。这家公司专门在东南亚收购业务与管理咨询、软件开发、机器人技术、物联网、人工智能和网络保安有关的中小企业，让它们同处一个生态系统，通过共享资源、交换点子和互相推荐客户等，来取得协同作用。

“科技解决方案市场存在缺口，业者们在信息不足的情况下各做各的，过程中缺乏效率，无形中增加成本。把这些公司集中在同一个生态系统，可让那些有多余资源的公司与其他公司分享，同时让大家扩大客户来源。”

集团成立至今收购了26家来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚和越南等周边国家的公司，这些公司去年总和营收为1亿1000万元，员工人数超过500人。它们包括了数码营销公司Next Level SG、网站和手机应用开发商Corsiva Lab，以及客户关系管理供应商Trueblu。

骆俊勇举例，公司收购本地科技解决方案供应商Web Imp时，这家公司没有什么赚钱，但加入集团的生态系统后，它与其他公司合作和交换点子，在一年内把营收增至240万元，取得40万元的盈利。

公司下一阶段的发展是要寻求上市。“我们计划在18个月以内到美国纽约的纳斯达克（NASDAQ）挂牌，并探讨在新加坡交易所第二上市。有了市场注入资金和成为上市公司的声誉，我相信这将为公司翻开新的篇章，推动公司进一步增长。”

骆俊勇透露，他过去几次在创业初期没有向投资者融资，主要是希望对公司的方向有更大的控制权和想法。不过，公司如今筹备上市，因此需要吸引本地和海外投资者注资。

投身创业 推动力来自父亲

这名富有魄力的年轻人投身创业，很大推动力来自他的父亲。他的父亲也是企业家，从事石油能源工业。“我在13岁时就跟着父亲出席董事会会议、认识新的人，以及到公司工作，学习如何社交。不过，我在16岁那年看到父亲的公司被石油危机打垮，结果关闭公司。这给我更大动力去创业，希望建立自己的公司或企业王国。”

骆俊勇来自马来西亚柔佛，17岁时到新加坡修读理工学院，现为新加坡永久居民。他一路走来从没有向父母拿钱来创业，好几次钱不够用就去打临时工，之前连宴会服务生和监考员他都做过。

作为一名年轻企业家，他更努力充实自己，除了大量阅读，也与年纪较大和经验丰富的商界长辈为伍，向他们请教。

“公司的首席级别（C-suite）管理层中，大部分都是四五十岁的前辈，他们在市场打拼数十年，比我有更多经验。我从他们身上获益良多，他们的忠告帮助我避免犯下很多错误。”

骆俊勇笑言自己是工作狂，每天工作16至18个小时，连公共假日也工作。与他同龄的朋友中，有不少已成家有孩子，但目前单身的他希望全力为事业冲刺。

“我喜欢挑战自己去追求不同的目标。现阶段没有其他方面的承诺，我可以每天工作，比别人跑快两倍，才能更快成就事业。

目标是打造东南亚最大B2B科技生态系统

我的目标是建立一个企业王国，打造亚细安乃至东南亚最大的企业对企业（B2B）科技生态系统。在接下来三年里，我要创造的不是一家‘独角兽’公司，而是更大的“十角兽”公司，并且希望把它发展成百年企业。”

“十角兽”公司指的是估值超过100亿美元的初创企业。

为了理想，骆俊勇之前没有完成大学学业。不过，他认为，一纸文凭固然重要，但他从“社会大学”学到更多，因此斩钉截铁地说不打算重返校园。

三之一