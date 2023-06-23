裕廊湖区白色地段发展费或逾50亿元 竞标方料不多

裕廊湖区白色地段将建造庞大可持续发展综合项目，房地产分析师认为项目整体发展费或超过50亿元，只有财力雄厚的财团才能竞标。

市区重建局星期四（6月22日）推出三幅靠近裕廊东地铁站的政府售地计划地段供招标。这是继滨海湾金融中心之后，第二个由一个主要发展商开发一整个地区的项目。

三幅地段总面积达6.5公顷（约69万9654平方英尺），是迄今推出面积最大的地段，比在2005年推出的滨海湾金融中心地段大82%。

滨海湾金融中心地段当年的得标价为19亿1000万元，容积率每平方英尺价格为405元。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德指出，由一个主要发展商负责，发展商就可根据市场条件自主决定发展项目供应。

此外，由于这三幅地段的总面积巨大，他预计接下来数年，政府不会再推出裕廊湖区地段。这样一来，这三幅地段的发展商就能更好地控制发展项目的房价或租金。

发展商必须承担巨额开发费用

他预计，地段的容积率每平方英尺价格介于1000元至1500元，整体地皮价格相等于39亿3000万元至58亿9000万元。若再加上大约额外50%的建造成本，总费用可能介于58亿9000万元至88亿4000万元。

李思德说：“本地有能力承接如此巨大且复杂发展项目的发展商最多只有三家。这次竞标活动的成功以及之后的未来发展，或会让国际企业考虑到新加坡开设办事处。”

邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚预测，三幅地段容积率尺价至少1300元，总地价可能超过50亿元。

市建局定下须在第一期工程完成的目标，如至少600个住宅单位和7万平方公尺（约75万3473平方英尺）的办公空间。

宋明蔚预计，第一期工程要完成的总楼面面积约占整体项目的35%，预计需耗资18亿元至20亿元。

“由于项目规模巨大，且有重要意义，海内外发展商料会很感兴趣。他们可能组成财团或合资公司参加竞标。若按照九个月的竞标期和大约五年的工程期来估算，这个项目的办公楼最早可能在2029年落成。”

这次竞标采取“设计概念与价格收益”形式。除价格之外，市建局也注重发展商提出的发展概念，因此并非最高价者得。

戴玉祥产业研究和咨询部高级总监蓝振文认为，曾负责规划和发展类似规模可持续发展综合项目的发展商不多。他预计，最多只有四个财团或合资公司会参加竞标。

尽管这个项目有一定难度，但分析师认为它能推动整个裕廊湖区的发展。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣认为，在裕廊湖区建造办公楼所产生的群聚效应，可吸引不同领域的企业入驻，不再只是需要租用工业房地产的公司。这些企业能为区内居民提供更多就业机会，促进裕廊湖区的经济发展。

“这还能吸引更多人搬到裕廊湖区居住，推动区内住房需求和房子价值上升。”

据宋明蔚观察，三幅地段的办公空间面积是2016年以来最大的办公空间政府售地地段，同时也是市区外最大的办公空间政府售地地段。她认为，政府为实现去中央化的目的，近期推出的中央商业区绿地预计不多。