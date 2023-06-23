政府推出三地段 开启裕廊湖区120公顷新地区发展

政府启动裕廊湖区占地120公顷新地区的发展，率先推出区内三幅总面积为6.5公顷的地段供主要发展商竞标，可兴建约1700个住宅单位。

这个巨型发展项目融合裕廊湖景观和便利交通，为集合优质办公楼、住宅和娱乐的裕廊湖区发展计划打响第一炮。有房地产分析师预测，项目或耗资至少50亿元建造，可吸引海内外发展商参加竞标。

三地段由一发展商全方位开发 裕廊湖区要成可持续发展模范

市区重建局星期四（6月22日）推出今年下半年政府售地计划（Government Land Sales）内的裕廊白色地段供招标。三幅地段拥有99年地契，靠近裕廊东地铁转换站、未来跨岛地铁线的裕廊湖区站，以及裕廊区域线的裕廊镇大会堂地铁站。

第一幅位于裕廊东对面、第二幅是裕廊东临时巴士转换站现址、第三幅地段靠近云顶裕廊酒店（Genting Hotel Jurong），目前正在进行裕廊区域线工程。

与其他在政府售地计划下推出的地段不同的是，市建局这次邀请一家主要发展商负责为这三幅地段进行全方位发展，除了建造住宅，还会发展办公楼、商场和酒店。

市建局希望能借助这三幅地段产生的群聚效应，把周边120公顷新地区发展成具备可持续发展特点的大型商业区。政府接下来会根据经济和市场情况，推出更多地段，延续这股发展势头。

市区重建局建设规划总署长林丽娟回答媒体询问时说：“我们希望通过推出由主要发展商发展的地段，实现把裕廊湖区打造成可持续发展模范区的目标。”

须在15年内建造 采用区域供冷和气动垃圾系统

得标发展商须在10年至15年内，在三幅地段建造大约1700个住宅单位、总楼面面积至少14万6000平方公尺（约157万1531平方英尺）的办公空间，以及7万3000平方公尺（约78万5765平方英尺）的零售、娱乐、酒店和社区空间。

发展商在进行整体规划时，必须兼容各种发展用途和协调建设工程，还要采用城市解决方案，如区域供冷系统和气动垃圾输送系统，朝整个裕廊湖区的可持续发展目标推进。

市建局也要求每个发展阶段的工程在七年内完成，同时制定第一期发展阶段的完工目标，如发展商届时须完成至少约600个住宅单位和7万平方公尺（约75万3473平方英尺）办公空间。不过，发展商可根据市场需求，安排建造剩余房地产。

在我国经济放缓、建筑成本增加、贷款利率或再涨的大环境下，发展商购地更趋谨慎。针对三幅地段总面积庞大，发展商开发时会否面对挑战，林丽娟说，裕廊湖区充满增长潜力，而我国致力于推动经济增长和地区发展，会为发展商提供协助，发展商料能从这项投资中获益。

橙易产业副执行长郭建廷则持谨慎看法。他认为，项目庞大，投资期比单一发展项目更长，发展商须组成资金雄厚的财团，才能参加竞标。不过，较长的发展期也可缓解短期经济波动所带来的影响。

三幅地段的竞标活动将以“设计概念与价格收益”（Concept and Price Revenue）双信封方式进行。竞标活动明年3月26日中午12时截止。



