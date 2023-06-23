我国核心通胀10个月来首次低于5％

我国核心通货膨胀率连续九个月维持在5％上方，5月份在服务和食品通胀滑落的带动下，回到5％以下。

5月份核心通胀率4.7％符合预期

新加坡金融管理局和贸工部星期五（6月23日）发布的最新数据显示，5月份的核心通胀率是4.7％，符合市场预期。经济师认为，我国的通胀势头将进一步放缓，金管局今年不会再收紧货币政策。

包括私人交通和住宿成本在内的整体通胀率则为5.1％，较4月的5.7％有所放缓，并低于市场预期。彭博社向经济师收集到的数据显示，他们预测5月份整体通胀率为5.4％。

环比方面，5月整体物价上扬0.3％，不包括私人交通和住宿成本的核心物价则微升0.1％。

金管局和贸工部在文告中说，随着进口价格下跌，以及本地劳动力市场当前的紧张状况得到缓解，核心通胀率预计在下半年进一步放缓。

当局维持今年整体通胀率介于5.5％至6.5％，以及核心通胀率介于3.5％至4.5%的预测。

星展银行经济师蔡汉廷认为，我国核心通胀将在下半年保持放缓的趋势，但同时指出，考虑到消费税今年上调了一个百分点，以及劳动力成本压力，核心通胀仍具粘性，也依然高于疫情前的平均水平。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充预计，我国的通胀势头将进一步放缓，需求拉动的通胀短期内也将缓和。

“其他国内因素或推动通胀率下降，包括拥车证配额和住房供应增加，进而使租金、住宿和私人交通费用在未来一年放缓。”他维持我国全年整体和核心通胀为4％的预测。

最新数据显示，5月私人交通费用增幅从4月的10.4％放缓至7.2％，主要因为汽车价格的增幅放缓，以及油价跌幅更显著。服务通胀率从4.3％跌至3.9％，食品通胀率则从7.1％跌至6.8％。

与此同时，租金涨幅放缓，使住宿通胀从4.9％放缓至4.7％；零售及其他商品通胀则从2.9％微跌至2.8％。不过，电费增幅扩大，导致电费和燃气费通胀从2.7％增至3.3％。

金管局10月份会议料不再收紧汇率

为缓和价格上涨的势头，金管局从2021年10月至2022年10月，一连五次收紧货币政策。在今年4月的半年一度货币政策声明中，金管局按兵不动，没有加快新元升值步伐。经济师普遍认为，金管局10月份的政策会议也不会再收紧汇率。

颜圣充说，通胀压力放缓加强他对金管局在10月的会议不会改动政策的预测。

他认为，在连续五次收紧汇率后，我国收紧政策的周期已结束。

大华银行高级经济师柳天成持相同看法，他说：“考虑到顽固的通胀和疲弱的增长前景，我们维持看法，即收紧政策的周期已于4月结束，金管局在10月会议将继续暂停收紧。”

他维持今年整体通胀率为5％、核心通胀率为4％的预测。