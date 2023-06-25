遏制洗黑钱和恐怖主义融资 周三起发展商须筛查买家背景

为减少本地房地产市场可能出现的洗黑钱和恐怖主义融资风险，从星期三起（6月28日），发展商必须筛查买家背景，一旦发现可疑的洗黑钱活动或恐怖主义融资，都必须向商业事务局提呈报告。

受访律师、房地产经纪和发展商认为，新条例或会造成发展商的合规成本增加。但预料他们不会把成本转嫁给买家，导致房价进一步上扬。

重要的是，新条例可避免非法资金流入本地楼市，长期有助提高本地楼市的稳定性。

市区重建局今年3月10日发通告给发展商和律师，指出新加坡作为反洗黑钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）的成员国，致力于符合FATF设下的标准。当局因此加强房地产行业的监管机制，遏制洗黑钱活动和恐怖主义融资。

根据新条例，发展商必须对买家进行风险预测，展开客户尽职调查（customer due diligence，简称CDD），向当局报告任何可疑交易，以及妥善保管与调查相关的记录至少五年等。

不遵守新条例的发展商，将面对不超过10万元的罚款。发展商若被发现为这类交易提供便利，也可能被起诉甚至坐牢。

非法资金会破坏楼市稳定性

本地过去发生多起洗黑钱和恐怖主义融资的房地产交易，包括2016年，两名房地产经纪因未举报可疑房地产交易而被罚款。其中一人涉及升涛湾一栋价值2380万元的洋房，另一人涉及一个新公寓单位。这两名经纪后来被发现与从事非法活动的个人打交道。

2021年12月，一名房地产经纪知道他的买家参与非法赌博活动，却无视房地产经纪的法律义务，没提交可疑交易报告，最终被判罚款1万2000元。

不法分子超额偿付低价抛售 破坏楼市稳定

由于不法分子通过买房地产的手法洗黑钱时，往往会超额偿付，在卖出房子时又不介意以较低价格抛售。这种做法无疑会破坏楼市的稳定性，进而对真正买家带来影响。

义正律师事务所（TSMP Law Corporation）合伙人谢贤宁接受《联合早报》访问时说，房地产交易出现洗黑钱和恐怖主义融资的概率通常较高，因此政府实施更严格条例，可加强新加坡作为值得信赖和安全的房地产市场的地位，避免非法资金动摇市场的稳定发展。

她建议发展商接下来应加强监管机制。“例如他们应至少每两年进行一次全面风险评估，检讨一些高价交易、单一买家买下多个单位的交易，以及不同背景的买家所进行的交易，以鉴定公司就洗黑钱和恐怖主义融资的整体风险水平。”

对律师服务需求料增加 合规成本或上扬

至于新条例对楼市的影响，谢贤宁认为，发展商对相关条例的律师服务需求会增加，合规成本预料上扬。

“不过在短期内，鉴于目前发展商之间竞争激烈，他们不太可能把合规成本转嫁给购房者。”

Dentons瑞德律师事务所（Dentons Rodyk & Davidson LLP）高级合伙人梁碧琏说，合规成本增加对小型发展商的影响较大，因为他们一般规模小，很难有专门合规人员处理相关事项。

长期而言，她认为，本地楼市相当活跃，发展商有必要了解制定有效法律和规则的重要。因为这些新条例有助于提高房地产市场的透明度，让购房者和发展商都受益。

博纳集团主要执行官林永富受访时指出，本地经纪公司几年前已在房地产代理理事会（CEA）要求下，加入打击洗黑钱和恐怖主义融资的行列。

他说：“我们不认为这些针对发展商的新条例会对房地产市场产生不利影响，或是影响市场稳定性。因为参与交易的各方都已采取严格保护措施。”

ERA产业主要执行官林东荣说，公司设有专门的合规部门，为销售人员提供相关支持，并会定期举办研讨会和培训课程。

配合新条例的实施，发展商城市发展（CDL）发言人说，公司之前已进行数次内部审查，简化客户尽职调查流程，以实现运营效率和确保合规。

发言人说：“我们将继续紧跟最新条例，并采用行业最佳做法，以维持一个强大的反洗黑钱和恐怖主义融资框架。”