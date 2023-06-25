高泉庆呼吁世界华商“和而不同” 效忠各自国家

在全球地缘政治变化深切影响经济与贸易之际，在泰国曼谷参加世界华商大会的新加坡中华总商会会长高泉庆，呼吁世界华商继续以“和而不同”的精神，保持多元包容、相互交流、共存共荣的初衷，让世界华商大会长青不朽地发展下去。

他在解释“和而不同”时，既强调华商文化价值观中的“同”，又突出“不同”。他说：“因为移居海外或在海外出生的华商逐渐融入各国不同的社会经济土壤，对彼此的差异相互包容、学习和尊敬，共同勤奋创造商机和进步，这使我们在全球化时代中占据优势。 ”

至于“和”，高泉庆认为，这指的是华商对各自国家的效忠、对自己国内多元族群和谐的重视与耕耘，以及促进国与国之间的和平竞争、开放及交流。

他说：“‘有国才有家’的信念，深深烙印在华商的发展思维中。而世界华商如今拥有‘家和万事兴、与国共繁荣’的高尚精神，正是得益于这种大局观。 ”

在他看来，这是世界华商大会成功的原因：“中华文化是全球华商的凝聚力，同中存异是华商进步的驱动力，效忠国家则是和谐永续发展的基石。”

今年已迈入第32个年头的世界华商大会，于1991年在新加坡首次举办。此后，分别在香港、泰国、加拿大、澳大利亚、中国大陆、马来西亚、韩国、日本、菲律宾、印度尼西亚、缅甸及英国等地举办。新加坡、香港和泰国三地的中华总商会为世界华商大会的召集人组织。

召集人组织每六年一次轮流担任大会的秘书处，今年是新加坡中华总商会负责秘书处的最后一年，明年则由香港中华总商会接棒。

高泉庆星期天（6月25日）在开幕式上代表秘书处发言时，也提到生前曾多次为世界华商大会做主题演讲的新加坡建国总理李光耀。由于今年是李光耀冥诞百年，高泉庆提议与会者在心中作短暂的默哀，表示对他的缅怀、崇敬及钦佩。在场华商对他的提议报以热烈掌声。

高泉庆接着引述深谙华商落地生根后须照顾与所在社会其他族群关系的李光耀。李光耀1993年在香港举办的第二届世界华商大会上演讲时曾经分析，中国的成功会形成中国“支配”本地区的恐惧感，因此要特别谨慎处理。

李光耀当时说：“我们大家同属华族，由于同宗同文，我们有某些共同的特性。我们之间很容易建立起互相信赖的密切关系，但是我们应该清楚效忠的对象是入籍的国家，而不是祖籍。”

因此，高泉庆呼吁世界华商：“在全球地缘政治局势动荡的今天，秉持效忠国家、种族和谐互惠等基本的价值观，无疑是世界华商大会的最可贵的资产，也是华商可以为世界贡献的智慧。 ”

高泉庆的发言，获得现场与会华商的热烈掌声。

上一届大会于2019年在英国伦敦举办后，因为疫情的关系，世界华商大会停办。这次大会重启，吸引来自50多国的3000多名华商出席。新加坡中华总商会此次率近100名商业代表与会。

世界华商大会上播放泰国和中国国歌

大会分别于星期六（6月24日）和星期天举办欢迎晚宴和开幕式。在开场时，第16届世界华商大会主办方播放了泰国国歌和中国国歌的视频。本届大会主办方为泰国中华总商会。

中国国务院侨务办公室主任陈旭在开幕式上代中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁宣读贺信。王沪宁在贺信中提到说：“当前世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足，国际社会求稳定谋发展的呼声日益高涨，加强全球华商联系与交流，汇集华商智慧，促进共同发展，已成为各国华商的共同愿望。”

陈旭也是中共中央统战部副部长。她之后将贺信交到泰国中华总商会主席、本届大会组委会主席林楚钦手中。

在开幕式上致辞的中国代表还包括中国全国政协副主席兼中华全国工商业联合会主席高云龙。代表泰国官方致辞的是看守副首相兼商务部长朱林。