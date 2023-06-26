电子业大萎缩 我国制造业产值5月跌10.8%

受电子业大幅萎缩拖累，我国5月份整体制造业产值同比下跌10.8%，远逊于市场预期，也是过去三年多来最大的萎缩幅度。

经济师认为，制造业前景暗淡，产值第二季同比萎缩似乎已成定局，我国经济今年上半年陷入技术性衰退的风险随之提高。

制造业产值连跌八个月且跌幅更大

经济发展局星期一（6月26日）发布的预估数据显示，5月整体制造业产值连续第八个月下跌且跌幅进一步扩大，大于前一个月的6.5%。这也是自2019年11月下跌12.3%以来最大的跌幅。如果不包括生物医药领域，5月制造业产值同比下跌13%。

经季节性调整，5月制造业整体产值环比下跌3.9%，大于前一个月跌幅1.6%。若不包括生物医药领域，产值环比下跌8%，与前一个月的2.5%增幅形成强烈反差。

彭博社较早前的调查显示，经济师对5月整体制造业产值的中位数预测是，同比下降7.3％。

按个别领域来看，占制造业产值权重最大的电子业表现最差，5月产值同比下跌23%。当中，除了资讯通信和消费电子产品的产值上升22.7%，半导体、电脑配件与数据储存，以及其他电子模块和组件的产值皆下跌，跌幅分别达26.8%、26.6%和9.2%。

精密工程业、化学业和一般制造业也表现逊色，它们的产值分别下跌10.5%、9.5%和0.3%。

交通工程业和生物医药制造业上月表现最好，产值各增28.4%和4.4%。

星展银行经济师蔡汉廷说，考虑到全球需求疲软以及行业持续去库存，电子业产值以双位数下跌而拖累整体制造业产值并不令人意外。“尽管人工智能晶片为市场中期带来一定潜力和乐观情绪，但发达经济体利率依然居高，而中国疫后复苏之路崎岖不平，这对外部需求而言不是好兆头，近期增加不确定性。”

全球电子业复苏料推迟至年底或明年初

我国制造业整体产值今年首五个月同比萎缩6.7%，华侨银行首席经济师林秀心预期全年同比萎缩3%，这是基于全球电子业尤其是半导体行业的复苏，可能从今年第三季推迟到今年底甚至明年初。

她说，由于去年6月较高的比较基础，尤其是电子业和半导体，制造业产值今年第二季同比萎缩似乎已成定局，而阶段性疲弱（soft patch）延续至第三季的可能性很高。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充维持原先预测，全年制造业产值介于持平至扩张2%，整体倾向于下行风险。“尽管未来几个月可能会继续出现同比萎缩，但我们仍然认为制造业势头将在今年下半年有所改善。”

不过颜圣充强调，新加坡是一个贸易依赖型经济体，贸易动态持续疲软仍可能会阻碍今年第三季的制造活动。基于全球贸易需求放缓，除了新加坡，亚细安主要经济体的制造业产值今年迄今继续下跌。

我国经济上半年料陷技术性衰退

由于电子产品下行周期恶化和外部需求疲软，制造业前景暗淡，大华银行高级经济师柳天成重申，新加坡经济今年上半年存在陷入技术性衰退的重大风险，主要是制造业疲弱所致。技术性衰退指的是经济连续两个季度环比萎缩。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣持有类似观点，对于我国下个月即将公布的第二季经济预估数据，他们预期同比萎缩0.8%，意味着经季节性调整后，第二季经济环比萎缩1.2%。基于制造业急剧萎缩和服务业增长放缓，他们认为，全年经济增长预测扩张0.8%存在下行风险。

贸工部上个月预测，今年经济增长介于0.5％和2.5％。新加坡金融管理局早前发布的经济师调查报告显示 ，今年增长的中位数预测是1.4％。

