凯德注资13.7亿元在科学园发展新集群Geneo

凯德集团注资约13亿7000万元，发展一个新的生命科学和创新集群，作为新加坡科学园振兴工作的一部分，并为科学园增添18万零600平方公尺的总楼面面积。

这个称为Geneo的新集群，由三组地段和五栋建筑组成，分别位于科学园通道（Science Park Drive）1号、5号和7号。它结合工作、住宿和休闲用途。

贸工部长颜金勇（左一）出席生命科学和创新集群Geneo的推介仪式。左二起为凯德地产首席执行官叶能栋、凯德腾飞房产信托管理公司首席执行官郑伟良和凯腾控股主席黄根成。（关俊威摄）

2025年全面建成后 科学园职工料增75％至2万1000人

今年是新加坡科学园（Singapore Science Park，简称SSP） 成立第40周年。Geneo是凯德集团（CapitaLand）自2010年代分阶段振兴SSP的最新阶段，在2025年全面建成后，预计在SSP工作的人会增加约75％，达2万1000人。

Geneo的主要发展商凯德地产（CapitaLand Development）首席执行官叶能栋星期一（6月26日）在这个项目的开幕仪式上讲话时说，SSP有350多家本地和外国公司，包括跨国公司、中小企业和起步公司，其中100家公司来自生命科学领域。

在这个背景下，我们创建Geneo，发展和扩大SSP充满活力的行业生态系统，提供有利于生命科学和创新公司蓬勃发展的专用设施，与一流的工作、生活和娱乐设施相辅相成，协助公司吸引和保留人才。”

贸工部长颜金勇是活动嘉宾，凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）管理公司首席执行官郑伟良和凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）主席黄根成都出席开幕仪式。

开幕仪式在科学园通道5号举行，这座商业园于2019年竣工，目前是电商平台虾皮（Shopee）的总部。它设有协作工作空间和生活设施，总楼面约2万5600平方公尺。

雅诗阁服务公寓馨乐庭明年进驻

科学园通道7号属于混合用途发展项目，预计明年竣工，有约2万8800平方公尺办公空间。凯德投资旗下雅诗阁经营的服务公寓“馨乐庭”将进驻这里，成为新加坡科学园首个住宿设施。它有250个单位，以及咖啡馆和游泳池等设施，预计明年第一季开始接待住客。



预计于2025年竣工的科学园通道1号有三栋甲级建筑，共有约11万2600平方公尺办公空间，以及3600平方公尺的零售和餐饮设施。这个项目由凯德地产和凯德腾飞房产信托以66:34比率组成的合资公司持有。

郑伟良说，考虑到科学园通道1号的优越位置、与肯特岗地铁站的无缝地下连接，以及最先进的设计和房地产规格，预计能吸引来自生物医学、数码和科技等新经济领域的租户的强烈需求。