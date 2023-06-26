凯德注资13.7亿元在科学园发展新集群Geneo

凯德集团注资约13亿7000万元，发展一个新的生命科学和创新集群，作为新加坡科学园振兴工作的一部分，并为科学园增添18万零600平方公尺的总楼面面积。
这个称为Geneo的新集群，由三组地段和五栋建筑组成，分别位于科学园通道（Science Park Drive）1号、5号和7号。它结合工作、住宿和休闲用途。
2025年全面建成后 科学园职工料增75％至2万1000人
今年是新加坡科学园（Singapore Science Park，简称SSP） 成立第40周年。Geneo是凯德集团（CapitaLand）自2010年代分阶段振兴SSP的最新阶段，在2025年全面建成后，预计在SSP工作的人会增加约75％，达2万1000人。
Geneo的主要发展商凯德地产（CapitaLand Development）首席执行官叶能栋星期一（6月26日）在这个项目的开幕仪式上讲话时说，SSP有350多家本地和外国公司，包括跨国公司、中小企业和起步公司，其中100家公司来自生命科学领域。
在这个背景下，我们创建Geneo，发展和扩大SSP充满活力的行业生态系统，提供有利于生命科学和创新公司蓬勃发展的专用设施，与一流的工作、生活和娱乐设施相辅相成，协助公司吸引和保留人才。”
贸工部长颜金勇是活动嘉宾，凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）管理公司首席执行官郑伟良和凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）主席黄根成都出席开幕仪式。
开幕仪式在科学园通道5号举行，这座商业园于2019年竣工，目前是电商平台虾皮（Shopee）的总部。它设有协作工作空间和生活设施，总楼面约2万5600平方公尺。
雅诗阁服务公寓馨乐庭明年进驻
科学园通道7号属于混合用途发展项目，预计明年竣工，有约2万8800平方公尺办公空间。凯德投资旗下雅诗阁经营的服务公寓“馨乐庭”将进驻这里，成为新加坡科学园首个住宿设施。它有250个单位，以及咖啡馆和游泳池等设施，预计明年第一季开始接待住客。
预计于2025年竣工的科学园通道1号有三栋甲级建筑，共有约11万2600平方公尺办公空间，以及3600平方公尺的零售和餐饮设施。这个项目由凯德地产和凯德腾飞房产信托以66:34比率组成的合资公司持有。
郑伟良说，考虑到科学园通道1号的优越位置、与肯特岗地铁站的无缝地下连接，以及最先进的设计和房地产规格，预计能吸引来自生物医学、数码和科技等新经济领域的租户的强烈需求。