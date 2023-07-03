外部需求疲弱 本地制造与电子业持续萎缩

外部需求疲弱，本地制造业连续四个月萎缩，但萎缩速度稍缓，电子业则连续11个月萎缩且速度加快。经济师认为，我国第二季经济恐怕难逃技术性衰退。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期一（7月3日）发布的最新数据显示，6月份制造业采购经理指数（PMI）从前一个月的49.5，上升0.2至49.7。

电子业采购经理指数下滑0.1至49。采购经理指数在50以上显示经济活动处于扩张，低于50则萎缩。

新加坡采购与物流管理学院指出，制造业萎缩速度稍缓，主要是因为新订单、新出口、工厂产出的萎缩速度放缓。

然而，制造业的库存和就业加速萎缩，供应商交货出现首次萎缩。

SIPMM副总裁傅慧玲指出，在全球经济环境充满更多不确定性的情况下，本地制造商预期下半年的前景黯淡。

傅慧玲也说，美国对晶片的出口限制，扰乱了半导体供应链，影响到了电子市场。“业内人士透露，半导体市场的销售已经连续五个季度下降，历时最久。”

新订单、工厂产出、库存和就业加速萎缩，是造成电子业进一步萎缩的主因。

华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》访问时说，6月制造业PMI数据反映了该行业逐渐稳定下来，但仍未出现反弹的迹象。

“5月的制造业PMI可能是今年至今的低点，但未来几个月会否反弹回升至50以上，将取决于关键的电子业。”

林秀心指出，电子业连续11个月萎缩，已接近上次从2018年11月至2019年12月、持续了14个月的低迷。

“唯一露出一线曙光的是，电子业积压订单连续两个月萎缩后恢复了扩张，这可能显示最坏的情况已经过去，外部需求正逐渐稳定，甚至可能开始改善。”

不过，中国大陆、日本、韩国、台湾、马来西亚和越南的制造业仍处于萎缩。林秀心认为，我国今年第二季经济出现技术性衰退的风险仍然存在。

马来亚银行经济师李顺荣受访时指出，全球对下游电子产品的需求持续低迷，加上美国对中国实施了晶片限制，半导体需求正受到冲击。“许多在新加坡的晶片制造商，生产流程和产品都依赖美国的技术，它们可能会受到美国出口管制的影响。”

电子业占制造业产出40％左右，电子业长期低迷将对新加坡制造业造成压力。

制造业萎缩和服务业增长放缓，李顺荣预测，我国第二季经济同比萎缩0.8％，经季节性调整后，环比萎缩1.2％。经济连续两个季度环比萎缩即出现技术性衰退。

亚细安制造业扩张速度连续两个月放缓

另一方面，标普全球（S&P Global）星期一发布了亚细安制造业PMI数据，6月份指数从前一个月的51.1下滑至51，连续两个月滑落。

报告指出，制造业产出增长放缓至六个月来的低点，工厂订单的扩增速度则略微加快。尽管产出和销售持续上扬，就业连续四个月未见扩张。

调查所涵盖的七个亚细安国家，有五个的PMI高于50分的水岭，只有新加坡（52.7）和印度尼西亚（52.5）的PMI在6月份增长。