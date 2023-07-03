黄循财将接任金管局主席和GIC投资策略委员会主席

副总理兼财政部长黄循财将从7月8日起，接替竞选总统的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，出任新加坡金融管理局董事会主席。

与此同时，黄循财从7月7日起，也会从尚达曼手中接过新加坡政府投资公司（GIC）投资策略委员会主席的棒子。

金管局和新加坡政府投资公司分别在星期一（7月3日）发布文告宣布上述消息。

金管局在文告中指出，黄循财担任金管局董事会主席的任期从2023年7月8日至2026年5月31日。他是从2021年6月1日起担任金管局副主席，于2011年6月至2016年8月间担任金管局董事。

它也宣布，贸工部长颜金勇将担任金管局副主席，任期从2023年7月8日至2026年5月31日。

尚达曼担任金管局主席达12年

尚达曼是从2011年5月开始担任金管局主席，长达12年。他在6月8日宣布竞选总统，同日向李显龙总理请辞。他在写给李总理的信函中已提到，会卸下金管局主席、GIC副主席、经济国际咨询委员会主席，以及作为部长期间承担的其他职务。

李总理在回函中肯定了尚达曼对金管局和GIC的贡献。他写道：“自2011年以来，你出任金管局主席，促进了可持续的经济增长，加强新加坡作为金融中心的地位。你还在GIC帮助管理新加坡的储备金，先是担任董事，再担任投资战略委员会主席，后来又出任副主席。”

尚达曼从2011年起担任GIC投资策略委员会主席12年，并从2019年起出任GIC副主席。GIC投资策略委员会主要协助GIC董事会评估管理层对资产分配的建议，以及监督投资组合的整体表现。

另一方面，根据GIC的文告，黄循财自2018年11月1日起担任董事会董事，并从2017年8月1日起担任投资策略委员会成员。

黄循财目前也是新加坡劳工基金会主席，以及未来经济理事会、研究、创新与创业理事会和国立研究基金会董事会成员。