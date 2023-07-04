城市发展1.4亿元收购首尔一高档酒店

城市发展（CDL）以1400亿韩元（约1亿4390万新元）收购韩国首尔的一家高级酒店，壮大它在韩国的酒店业务。

城市发展星期二（7月4日）发表文告说，旗下的韩国城市发展酒店（CDL Hotels Korea）向新韩九树房地产投资信托（Shinhan Nine Tree Real Estate Investment Trust）收购明洞2号九树高级酒店（Nine Tree Premier Hotel Myeongdong II）。

新韩九树房地产投资信托，隶属于韩国的新韩金融集团（Shinhan Financial Group）。

408客房每房收购价平均3亿4300万韩元

这个楼高17层的永久地契酒店，位于首尔市明洞乙支路的黄金地位置，可步行到著名旅游区明洞、大型百货商场和餐饮店等。酒店有408间客房，若按1400亿韩元的收购价计算，每间客房的收购价是3亿4300万韩元。

文告说，国际游客对当地酒店的强劲需求推动市场复苏，九树酒店将能从中获益。此外，首尔市的酒店供应持续趋缓，因为不少酒店被改建成住宅或商业大厦。

韩国仁川国际机场也在进行第四期扩建计划，准备成为世界第三大国际机场。到了明年，机场能接待的旅客预计会增长38%至1亿零600万人次。

集团在韩有逾20年投资经验

城市发展执行主席郭令明说，集团自1999年收购首尔千禧希尔顿酒店（Millennium Hilton Seoul）以来，在韩国有超过20年的投资经验。集团去年2月脱售这家酒店和相连的地段后，便积极地寻求新的投资机会。

他说：“我们依然专注于扩充和优化我们的酒店组合，同时在主要门户城市收购具有战略意义的顶级住宿房地产，以进一步增强我们的经常收入来源。”

这是城市发展今年以来的第二个酒店收购项目。此前，集团在今年3月以1亿7770万澳元（约1亿5920万新元）收购澳大利亚的布里斯班中央索菲特（Sofitel Brisbane Central）酒店。

城市发展股价星期二收报6.77元，无变动。