稳扎稳打不攀比 员工福利排第一

年轻人志气高，选择与一般人不同的道路，吃苦耐劳创业当老板。《追逐彩虹·青年创业》系列中的三家公司，无论是一力担当或是三人同行，凭借科技和对行业的执着，追逐属于自己的那一道彩虹。本期的最后一篇，采访一名“心里住着老灵魂”的年轻老板，了解他的思维和经营公司的理念。

Bizzz Services位于卓源东路的办公室兼仓储连一块招牌都没有，创办人吴征伟，今年只有29岁，但公司已经有八年的历史。

“我们的业务交易都在网上完成，绝少有顾客需要上门，有没有招牌我觉得不重要，但资深员工都说要有招牌比较好，那就看哪天有空弄一弄。”吴征伟说罢便笑了起来。这就是这位年轻老板的特色，随和并常把员工挂在嘴边。

Bizzz Services 是一家销售和租赁移动式冷气机（air conditioner）和冷风机（air cooler）的公司，专为展览会、大型室外活动和紧急事件提供服务，因此，服务对象较多是企业对企业（B2B）的客户。

吴征伟在接受《联合早报》访问时打趣说，他这一行是“看天吃饭的” ，他曾经拿一个月的营收与环境局发布的天气情报做比较，发现当月的收入与雨天次数是反向关系，非常准确。

“以前是7、8月天气才会开始炎热，今年气候反常，农历新年一过，天气开始炎热，带动了生意额。你看我现在的仓库比较空，因为多数的机器都租出去了。”

过去三年，因为冠病疫情而停办所有大型活动和会展，许多相关行业因此大受打击，但这个情况并未对吴征伟的生意带来太大的影响。

吴征伟说，虽然商业活动绝迹，但不幸中的大幸是，医院必须在户外搭起临时帐棚疏导冠病患者做隔离检查，因此会用到他们的服务。

“后来，许多的疫苗注射中心纷纷设立，因此在冠病期间仍有许多工作，帮忙抵消商业活动减少带来的收入损失，加上政府给予的补贴，我才能够保留所有员工，不至于让任何人丢饭碗。”

谈及为何21岁就创业，吴征伟说他从小就“很喜欢钱”，可能因为来自不富裕的家庭，从小便必须培养财务独立的意识，自己想要拥有的东西，便通过打零工派传单或打假期工所得的报酬来满足。

他初尝当“老板”是在15、16岁时，当时网上电商不多，于是他便从中国买入手机电池、电话替换壳和耳机之类的配件放上网出售，赚取利润。

吴征伟说：“当年的手机电池是外置的，如果我有需要替换，别人也一定有同样的需求，自己用只要买一块电池，我于是就干脆买10块，其他的就摆上网卖，这么一来，我自用的电池不仅免费，还可以赚取一些利润。当年，从中国运货到新加坡要一、两个月，我有现货可以马上交易，自然有人愿意付高一点的价钱跟我买。”

网上交易的经验，在一定程度上训练了他收集竞争者情报、定价和入货种类的眼光。后来，他在念初级学院时遇见了人生第一个友师，开始接触供冷服务。

人生第一个友师为做生意启蒙

这名友师是个成功的商人，达退休之年但静不下来，还一直不断试验新生意，进入供冷市场是他的主意，于是他只提供资金，全权交给还在念书的吴征伟执行，把业务做起来，一直到他服完兵役。

吴征伟服完兵役后，便与一个合伙人共同创立Bizzz Services，就是因为想自己出来闯而成立公司，却引起友师的误会，认为他在抢生意，并向吴征伟发律师信准备起诉他，后来法庭要他们庭外和解，事情就此了解。

“我们关系的演变的确令人非常遗憾，但也给了我很好的经验。试问有多少人在21岁的时候收过律师信？”

八年下来，公司的业务已经上轨道，问吴征伟是否有意走出国门，他出于意料地说不。

“新加坡安全，很适合做租赁生意，因为我知道我租出去的冷气机和冷风机会回来。我会选择添购更先进和更大的机器来开拓我未能提供服务的市场，本地的生意机会已经足够，我不想分心，因为唯有专注才能保障生意能持续，我的员工和他们的家人才能被照顾得好。”

吴征伟说，他身边的朋友赚大钱的大有人在，频买奢侈品和开名车，虽然他年轻，但不为所动，他选择稳扎稳打，不做迎合创投市场所关注的业务。赚到钱之后，他只想如何能把生意弄得更扎实，不会轻易受经济因素的影响，让员工可以更有保障，于是他投资仓储设施。

“我刚购置了第二个仓储设备，因为租金只会一直涨侵蚀利润，这比我去买名车或奢侈品更实际。”

吴征伟也说，他选择不把钱用在客户身上开吃喝派对或送礼，他宁可把钱花在11名员工身上，奖赏他们的付出。

“员工就像我的家人，他们工作得开心，我给的薪水足够养活他们的家人，让他们安心工作是很重要的。现在的项目都通过网上投标，根本无需见到人，所谓的客户关系比较疏远，我选择和团队以服务实力让客户信服，继续使用我们的服务。”

三之三