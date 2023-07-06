小公司不惧挑战 建立绿色租赁车队

可持续发展是企业长期生存和成长的关键因素，也是一种社会责任。《永续经营·造福未来》系列先后访问来自建筑材料、纺织、清洁、海鲜供应和汽车租赁等行业的企业，展现了它们克服挑战和掌握机遇的精神和努力，说明追求可持续发展可带来双赢，既让企业受益，也能造福社会。

看准全球绿化大趋势，本地一家汽车租赁借公司毅然建立环保车队为开车族提供更多可持续的选择，希望通过改变本地用车模式，引领他们驶上环保的康庄大道。

Optima Carz Leasing（简称OCL）的顾客以企业用户为主。2015年，该公司开始踏上可持续发展的旅程，一次过买下100多辆混合动力汽车，出租给汽车共享业者。

如今，OCL的租赁车队有134辆车，其中大约一半是“绿色车辆”，并以混合动力汽车（hybrid car）为主。

配合新加坡的绿化目标，公司计划到了2030年，把车队进一步扩大到300辆车。届时，公司旗下所有租赁车辆都将是可持续车辆。

我国在2022年11月，于第27届联合国气候变化大会，加入“2030年零排放车辆部署集体目标”（Collective 2030 Zero-Emission Vehicle Deployment Goal）。这意味着，我国将致力于在2030年之前，把零排放车辆的比例提高到新轻型车辆销售的一半。

公司首席运营官吴多泽（50岁）对实现这一目标充满信心。据他观察，无论公司管理层或顾客，大家近年来对环保的认识和重视程度皆明显地提高。

这从多处大小细节可见一斑。吴多泽说，公司董事现在更加清楚可持续做法能够为公司节省开支，例如积极督促废除纸张作业和加速建立绿色车队。

至于顾客方面，他们当中不少把车辆送厂维修时，也选择节约用水，没有接受免费洗车服务。

这股令人鼓舞的趋势，加上政府和融资机构的有力支持，让公司更加确定发展方向。

然而，由于我国的电动汽车基础设施仍在初期建设阶段，吴多泽认为，混合动力车辆可能仍然是短期内的主力。

他解释道：“新加坡约80%的居民住在组屋，由于受到组屋区内充电桩不足的限制，汽车购买者或许仍然持观望态度。不过，随着更多充电桩的设立，市场供应和消费者对电动车这类更为环保的车辆的需求将增加，这将进一步驱动交通业者往绿化车辆市场迈进。”

他认为，在各方减少排放、采用可再生能源、推动技术进步和建立可持续供应链等努力下，气候变化将会减缓，空气质量也会得到改善。

公司租赁车队中约有一半的车辆是“绿色车辆”，并以混合动力汽车（hybrid car）为主。（受访者提供）

环保刻不容缓

吴多泽说，很多同行可能对环保概念或相关的新政策一知半解，因此偏向保持保守态度，宁愿把精力放在处理眼前的业务上，而建立和达成绿化目标则一再拖延。

不过，育有年幼孩子的OCL总裁洪礼强（51岁），考虑到人类子孙的未来，坚决认为环保工作刻不容缓。

洪礼强当初说服团队的一句话，至今仍掷地有声：“我们要看到环保车为顾客带来节省，为公司减少维修，为地球降低碳排放。”

虽然在2015年引入首批环保车辆的投资额不小，但从长远角度出发，建立环保车队利多于弊。经过深思熟虑，洪礼强坚持往绿色方向挺进的决定。

吴多泽坦言，OCL公司规模不算大，因此要获得融资向来是一项挑战。

所幸，公司一路得到大华银行（UOB）产业策略规划部人员与客户关系经理的援助。许多中小企业缺乏推动可持续发展的资源，银行专业团队因此从旁协助，推进它们在这方面的努力。

Optima也得益于大华银行的可持续发展指南（UOB Sustainability Compass)。该指南可在5分钟内根据中小企业的所属行业和可持续发展成熟度，发出一份全面的分析报告，列明接下来可采取的步骤。

吴多泽多年来也不断增长本身在可持续发展方面的知识。他回想自己上课时的情况说：“我学习到排碳数据的测量方式，并了解到在几个月内减少的碳排放量还可以转为多少回扣。”

他分享心得说，这方面的数据反映公司在减排方面取得成绩，因此在公司下一次申请融资时会占一定的优势。

随着更多充电桩的设立，市场供应和消费者对电动车这类更为环保的车辆的需求将增加，这将进一步驱动交通业者往绿化车辆市场迈进。 ——Optima Carz Leasing首席运营官吴多泽

绿色倡议注入活力



环保工作的进行是多面的。由于意识到每一个小细节都可以对保护地球作出一份贡献， OCL及母公司近年来在多方面作出努力，包括在车厂内推行节约能源的运作模式如使用省电灯泡、电器等，也注重维修仪器的保养，确保它们时时处于最高效状态。

该公司目前也正在把柴油驱动货车和罗厘转型为混合动力租赁车队。此外，OCL正在成立一个专门团队，全力推动可持续发展工作和措施。

团队也希望促进对员工和客户的教育，鼓励更多人使用环保车，同时加强以汽车维修为主要业务的母公司的员工专业培训，以应对公司2030年实现新庞大车队目标后的所有维修需求。

吴多泽认为，公司的绿色倡议为工作环境注入了新的活力，员工能在一家具前瞻性的公司上班，让他们的工作更具意义。

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【本系列由大华银行呈献，五之五】