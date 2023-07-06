上市公司2025财年起料须披露气候信息

气候披露有助企业应对向低碳经济转型所面对的风险，为它们带来竞争优势。由两家监管机构设立的可持续发展报告咨询委员会建议，从2025财年开始，本地所有上市公司必须进行气候相关披露，大型非上市公司从2027财年起也须披露。

会计与企业管制局（ACRA）和新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）星期四（7月6日）宣布，就可持续发展报告咨询委员会（Sustainability Reporting Advisory Committee，简称委员会）的建议，展开公众咨询。

委员会要求所有上市公司从2025财年起，根据国际可持续发展准则理事会（International Sustainability Standards Board，简称ISSB）的要求进行气候相关披露。每年营收至少达10亿元的大型非上市公司从2027财年起也须披露。有约1000家公司须遵守最新的气候披露要求。

委员会将于2027年进行检讨，以强制要求每年营收至少达1亿元的非上市公司在2030财年前进行披露。

目前，上市公司仅须依据“不遵守就须解释”（comply or explain）的原则，在可持续发展报告中提供气候报告。2023财年起，只有金融、农业、食品和林业，以及能源行业公司必须进行气候披露，材料和建筑、运输业公司则须从2024财年起披露。

根据委员会的建议，披露范围将先专注于气候信息，公司将有更多时间作复杂披露，如温室气体范围三排放（Scope 3 GHG emissions）。上市公司和大型非上市公司须分别从2026财年和2029财年起进行这类披露。

为了提高报告的可信度和数据完整性，委员会要求上市公司和大型非上市公司分别从2027财年和2029财年起，对温室气体范围一和范围二排放的报告进行外部有限鉴证（limited assurance）。

有限鉴证主要采用询问和分析等程序，不一定将内部控制是否已有效实施纳入考量。

在会计企管局注册的审计公司和受新加坡认证理事会认可的检测、检验和认证（Testing, Inspection and Certification）公司可提供这项鉴证服务。

可持续发展报告咨询委员会主席晏洁慧说，随着更多国家承诺实现净零碳排放以及全球碳成本不断上升，气候策略和报告有助于公司降低向低碳经济转型所面对的风险。气候报告对企业有商业益处，可帮助许多企业把握增长机会，以改善业务表现以及创造更强大的竞争优势。

她说：“环境、社会和治理（ESG）表现强劲的公司将在获得ESG投资基金和可持续融资方面占优势。”

金管局发言人：企业和金融须共同努力完善可持续披露

新加坡金融管理局支持委员会提出的气候披露蓝图建议。金管局发言人说：“这是新加坡采用最近推出的国际财务报告可持续披露准则（IFRS Sustainability Disclosure Standards）的重要一步。”企业和金融机构必须共同努力进行完善的可持续披露，推动经济的气候转型。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授说：“全球越来越多市场要求企业提供可持续发展信息，如果我国企业积极做好披露的准备，它们将能够在海外市场取得良好表现。”

他指出，消费者和投资者对企业遵守主要的国际标准，如ISSB来应对气候变化的期望越来越高。

公众最迟可在9月30日对咨询文件提出意见。