拆伙官司开审揭露 名厨温美玉与公司股东存在多年争执

本地娘惹菜名厨及美食家温美玉与公司股东闹拆伙的官司，星期一（7月10日）首日开审，揭露了双方之间多年的争执。温美玉和子女（诉方）控诉，他们被股东莫扎尼（Manoj M Murjani）欺压，后者企图掌控公司和抹杀温美玉多年的成就和贡献。

根据法庭文件，双方是在2014年开始合作，莫扎尼投资75万元于温美玉名下公司Violet Oon Inc.以及提供40万元贷款，从而取得Violet Oon公司的50％股权。

根据起诉方，莫扎尼最初投资时同意并支持诉方对Violet Oon的发展愿景，即发扬Violet Oon品牌，并且不插手管理公司业务。Violet Oon名下餐馆随后多开了两三家。

但到2017年底，双方开始出现不和，莫扎尼要求公司在网站上说他是创办人，并把名厨温美玉和两名儿女是联合创办人的说法删除。温美玉最终与莫扎尼摊开来说，指他似乎打算改写公司的历史，但在莫扎尼的压力下，他们无奈退让。

2018年底，莫扎尼指责他们未经他的同意支取过高薪水，最终要求公司支付155万元（间接由他们支付）当作是偿还股东（莫扎尼的公司Group MMM）借给公司的贷款。2019年初，他们屈服于公司倒闭和个人破产的威胁，签下同意书以及修改股东协议，使对等的合资关系基本改变；如果没有偿还有关贷款，莫扎尼将能掌控公司82％的股权、温美玉和女儿被革出管理和董事职位、莫扎尼成为公司主席兼总裁，以及温美玉名号从公司品牌中删除等等。

2021年，温美玉和子女曾向莫扎尼提议买下他持有的Violet Oon公司股权，但被莫扎尼拒绝。2022年他们告上法庭。2023年4月，莫扎尼提议以800万元买下他们持有的股权，但诉方认为没有诚意，条件还包括诉方永远不得使用温美玉的名字和名号。

德尊律师事务所（Drew & Napier）的律师（诉方代表律师）呈词时说，他们（诉方）认为温美玉一生的工作和遗产受到威胁。莫扎尼让他们别无选择，只能启动这些法律程序来保留属于他们的财产。

诉方寻求法庭判决，让他们买下Group MMM（莫扎尼）所持有的Violet Oon公司股权，否则寻求把公司清盘。

义正律师事务所（TSMP Law Corporation）的律师（代表辩方）则呈词说，诉方寻求庭令买下全部股权的做法，是在滥用程序。一般上，在受压迫案例，是寻求压迫者以公正价格买下所有股权。而且，虽然多次提出解决方案，但不断被诉方拒绝，不肯谈判或协商。诉方多次坚持只准备考虑买下Group MMM所持股权，旨在以低估值把辩方挤掉。这怎能不是在骚扰辩方迫他卖出股权？业务上意见不和，并不表示诉方可以使用法庭程序把股东逼走。

此外，关键是所指的压迫者，是否有多数股权或法律有效的掌控权。诉方说在被压迫下签订的协议应该无效，但这和掌控权或多数股权无关。在签署2019年协议时，诉方在董事会可以三对一否决掉莫扎尼，而且没有任何证据显示莫扎尼作出胁迫或不当影响。这并不是小股东被欺压的案例。