淡马锡投资净值减5.2％至3820亿元

受全球市场波动影响，淡马锡控股2023财年投资组合净值为3820亿元，比前一个财年减少约5.2％。一年期股东总回报率也跌至负5.07％，为2016年以来最低。

若包括未变现按市价计价（mark-to-market）损失，集团蒙受73亿元净亏损，这包括集团对加密货币交易平台FTX的投资减值。集团上一次出现净亏损是在2016年，亏损额为67亿元。若不包括未变现损失，集团在2023财年取得实为147亿元净利。

淡马锡星期二（7月11日）发布截至今年3月底的2023财年年报，投资组合价值是10年前的1.8倍。面对全球不确定因素，集团采取谨慎方式，放慢投资速度，2023财年的投资额达310亿元，脱售额为270亿元。

淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）在记者会上指出，FTX在早期投资领域是一次失手，但从一开始就要确定投资表现是非常困难的事。他说，在进行早期投资时，须接受投资可能有赚有亏两种结果。

10年期和20年期股东总回报率分别6％和9％

淡马锡控股首席财务长方静仪指出，一年期股东总回报率下跌至负5.07％，主要是因为公开和私人市场的股权估值下跌。全球投资估值受高利率环境的影响，尤其是在科技、医疗保健和支付领域。淡马锡10年期和20年期股东总回报率则分别为6％和9％。

截至3月底，非上市资产占投资组合的53％，高于2013年的27％。过去10年，非上市投资组合以内部回报利率（internal rate of return）计算的回报率每年超过10％，比上市投资组合的回报率更高。

淡马锡控股首席投资官罗锡德（Rohit Sipahimalani）说：“鉴于宏观经济环境严峻，集团保持谨慎的投资态度，本财年估计会放慢投资步伐。不过，由于流动资金强劲，集团准备在市场回调时加大投资。”

他说，淡马锡如今在进行投资时将考虑一些额外因素，如将地缘政治风险纳入考量。为应对高通胀和高利率环境，集团投资于定价能力强以及现金流强劲的企业。集团也关注人工智能和绿色转型的新投资机会。

主要投资亚洲市场 新中美洲占比最大

淡马锡的投资组合仍以亚洲市场（63％）为主。新加坡（28％）、中国（22％），以及美洲（21％）仍是占比最大的三个市场。

中国市场方面，中国监管当局上周对蚂蚁集团、腾讯控股这两家科技巨头处以总计超过10亿美元（约13.4亿新元）罚款，推动大多数中国科技股股价上涨，因投资者认为处罚措施落地代表中国科技业监管整顿风暴已告一段落。

针对这个最新进展，方静仪持乐观态度。她说：“蚂蚁集团仍有很强优势。它拥有良好的技术，在创新方面拥有良好的表现和记录。因此，一旦这一切过去了，它们就可真正专注于稳定和增长业务。”

按行业来看，交通与工业（23％）和金融服务（21％）仍是淡马锡主要投资的两大领域。交通与工业在投资组合的比重从22％增加到23％，主要是因为集团对元素材料科技公司（Element Materials Technology）等企业进行投资。金融服务的比重则从23％跌至21％，这主要由净脱售和市场估值下跌所致。

罗锡德指出，在市场日益复杂和波动的情况下，集团将继续专注于符合长期结构性趋势的投资机会，从而建立具韧性和前瞻性的投资组合，作为淡马锡2030战略的一部分。

集团于2019年制定淡马锡2030战略，即10年蓝图，为集团的战略规划、能力建设和机构发展提供指导。