科企为客户搭建最强防火墙抵御网袭

在人手一机的时代，银行和支付领域数码化已成为不可逆转的趋势。这些新科技为生活带来便利的同时，也面临不少的网袭风险。数码安全方案公司V-Key联合创始人颜哲全重视聆听客户的需要，要为数码界建立最强的防火墙。



公司名称：V-Key创立时间：2011年主要业务领域：数码安全融资情况：在A轮融资中获得盈富泰克（IPV Capital）注入400万美元；在B轮融资中获得蚂蚁金服（Ant Financial）注入1200万美元10多年前当银行还未大规模数码化时，家中有好几个银行密码器（bank token）是常有的事，而采用硬件密码器的做法其实给银行和消费者带来许多不便。例如，硬件密码器损坏或电池不足时需向银行要求更换，相当耗费人力和物力；如果出门在外时急着要用又忘了携带，必须看家中有没有人可以帮忙通过密码器生成和传达授权码。

问题的另一面是机遇。颜哲全（45岁）和两名朋友察觉到银行界面对这个难题并认为，要是可以研发更有效率且安全的解决方案，势必给业界发展带来很大潜能。三人于是投入10万元的起步资金，以解决现实中的问题为出发点，投身创业。

颜哲全接受《联合早报》访问时说：“由于当年数码保安不足，银行界乃至整个国家的数码化进程面对阻碍。银行也无法到海外发展业务，因为要分发硬件密码器给百万名海外客户不切实际，分发给本地用户的费用已经很高和够麻烦了。”