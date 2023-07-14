我国经济第二季增长0.7% 未陷技术性衰退

尽管我国第二季经济避开技术性衰退，但制造业萎缩情势加剧，促使经济师保持谨慎，有的下调对今年全年经济的增长预测。

贸工部星期五（7月14日）发布的初步预估数据显示，我国今年第二季经济同比增长0.7%，高于前一季的0.4%，也优于彭博社经济师预期，他们的中位数预测是同比增幅0.5％。

从环比表现来看，第二季经济从前一季的萎缩转为扩张0.3%。这逆转前一季萎缩0.4%的情况，也优于市场预期，彭博社经济师的中位数预测是环比萎缩0.2％。这也意味着我国经济没有陷入技术性衰退，即连续两个季度环比萎缩。

各领域中，制造业同比萎缩幅度扩大，从前一季的萎缩5.3%扩大至萎缩7.5％。除了交通工程业，其他制造领域的产值都下跌。

其他领域皆扩张，建筑业增长从6.9%缩小至6.6%；批发与零售贸易以及交通与仓储业从萎缩0.7%转至扩张2.6%；资讯与通信、金融与保险，以及专业服务业增长从1.3%扩大至1.5%；住宿与食品、 房地产、行政与支援服务及其他服务业增长从7.1%缩小至6.1%。

服务业表现比预期强劲 旅客增长势头料趋缓

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣指出，第二季经济增长超出预期，是因为服务业表现比预期强劲，尤其是批发与零售贸易以及交通与仓储领域表现突出。

尽管如此，两人对接下来的经济展望保持谨慎。他们说：“由于外部需求疲软，制造业预计在下半年保持低迷，中国重开给出口带来的推动力不大，不足以抵消其他领域的疲弱需求。”

此外，随着经济重开效益消退和访客人次增长势头趋缓，服务业接下来可能放缓。

巴克莱（Barclays）高级区域经济师陈光陞进一步下调我国今年全年的经济增长预测，从1.5％调低至1％。他认为，尽管制造业和区域贸易活动的萎缩迹象可能在第三季稳定下来，但仍很可能拖累今年的经济表现。不过，服务业复苏可能继续抵消这方面的萎缩情况。

分析：电子业下跌趋势未触底 制造业6月萎缩或大于10%

大华银行高级经济师柳天成把今年的经济增长预测维持在0.7%，处在官方预测范围的较低端。他说：“这反映我们对外部和制造业展望较为谨慎的态度，电子业的下跌趋势还未在这一轮的周期中触底。”

贸工部早前预测我国今年经济增长0.5％至2.5％，很可能落在预测范围的中间点。

官方初步预估数据是根据每个季度首两个月的数据计算，贸工部会在8月提供更完整的经济数据。

柳天成认为，第二季经济的环比表现从扩张调整至萎缩的风险相当高，因为制造业6月份的实际萎缩幅度可能大于10%，比官方预估的来得悲观。

星展银行经济师蔡汉廷也把全年经济增长预测从1.7%调低至1.2%，因为下半年的全球经济环境仍存在风险，中国复苏之路颠簸和先进经济体采取紧缩货币政策持续带来下行风险。