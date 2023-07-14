刘健明：实现可持续发展需跨部门行动

可持续发展官并非中央职务，减排需要跨部门的行动才能实现。

新翔集团（SATS）首席数据及可持续发展官刘健明，日前于新翔集团机舱伙食供应中心的办事处接受《联合早报》专访时指出这点。

海外业务须符合当地相关标准

刘健明（50岁）加入公司三年多，经历新翔集团的一个低潮期。目前，樟宜机场乘客量已从疫情前的3％低谷，快速恢复到疫情前的90％。新翔集团的业务也快速回弹，最近还完成它历来最大规模的收购，迅速扩充海外业务，同时也非常重视可持续发展。

作为首席可持续发展官（CSO），刘健明的工作首先主要是制定有关策略，确保符合公司的目标和取得共识。由于刚完成收购在欧洲有显著业务的环美航务（WFS），现有的策略有待调整。

他的另一项工作是发布可持续发展报告。除了要遵守新交所的强制规定，也有自愿披露，以因应利益相关者的要求和符合国际标准，例如全球报告倡议组织（GRI）和气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的标准。

他说：“作为挂牌公司，这是个重要领域，尤其是有海外业务的公司。”欧洲理事会的《企业可持续发展报告指令》（CSRD）今年开始生效，有5万家活跃于欧盟的外国公司都必须遵守CSRD采用的欧洲可持续发展报告标准（ESRS）。新翔集团收购了环美航务，也须遵守这项欧洲标准。

实现减排需跨部门行动及企业外部参与

此外，刘健明也须推动公司采取行动减少碳排放。他说：“人们对可持续发展官可能有一个误解，以为这是一个中央职务。事实上，减排需要跨部门的行动才能实现。例如减少浪费食物，这涉及项目管理、业务个案，以及员工的理解等等。”

减排也涉及企业外部的参与。他指出，这关乎对社会的影响、供应链、上游和下游伙伴。这是因为一般上范围三碳排放量会占八九成，而新翔集团的范畴三碳排放量就占了集团总碳排放量的81.2％，其中67.3％来自所采购的货品和服务。

他说，范畴三有如此高的占比，是因为公司买入食物原料，而且可持续发展不只是减排，还涉及社会和企业治理。“例如牛肉，如果有客户要求，我们就会提供。但我们会谨慎地向符合道德生产这些原料的供应商采购。中小企业可能缺乏这方面的知识，因此我们有个供应商计划，是和新加坡企业发展局及联合国全球契约组织新加坡网络的合作计划。”

他目前的重点工作项目，也可从新翔集团可持续发展框架的三个主题来说。

地勤支援设备和车辆到2040年都转电动

首先是建立智能基础设施。他指出，公司在樟宜机场的地勤支援设备和车辆，到2040年都将转为电动。这符合交通部设定的目标。

届时，在机场内服务的车辆全部将是电动车或采用较清洁的能源（包括氢能），目前的电动车比率是38％。新翔集团单在樟宜机场便有超过1000辆车，小至叉车，大至升降式装货车，一律要转为电动。这也挑战整体生态系统的发展，例如充电站的建设，以及充电能力等。

另外，新翔集团在樟宜机场多座建筑的屋顶太阳能光板装置，是目前全国最大规模的屋顶太阳能光板部署，总计有七个足球场的面积，年发电量达10.9兆瓦时（MWh）。这是个混合式系统，也供应热水给机舱伙食供应中心，节省能源使用。

第二个重点工作项目是减少食物和包装方面的浪费。他说，新翔集团与航空公司合作，旨在减少乘客浪费食物。“我们也用创新方法，善用切剩的食物，例如切剩的鱼肉可用于制作乌打。”

第三是发展未来技能。刘健明指出，新翔集团是新加坡最大的雇主之一，并且肯定员工的长期服务，通过再训练帮助员工发展未来技能。

刘健明曾到法国深造，在亚洲和加拿大工作多年。2020年1月加入新翔集团时，他已在海外居住20年，而当时中国武汉冠病疫情的发展已使新加坡的疾病暴发应对系统警戒级别酝酿变色，那年4月新加坡实施病毒阻断措施之前，他已把家人从上海接到新加坡。

访谈结束前受询这次在新加坡居住感觉如何，这名CSO打趣说：“天气很热！可能是‘气候变化’！”