新加坡经济复苏 推动三大税收强劲增长

我国经济在疫情后复苏，政府三大税收取得强劲增长，推动我国去年4月至今年3月的2022财年总税收增长10.6％，至827亿零760万元。

本财年首两个月，即4月和5月，政府的税收增长更强劲。有经济师预料，我国全年可取得小幅财政盈余，逆转过去两年的赤字情况。

统计局：上财年公司税贡献最大

根据统计局网站上公布的数据，上财年公司税的贡献最大，增加26.8％至230亿7180万元；个人所得税和消费税也分别增加9.2％和11.6％，达到155亿2430万元和140亿9340万元。

房地产相关税收方面，印花税收入下跌12％至59亿5030万元，房地产税则上升9.1％至50亿9550万元。

与2022财年同期相比，本财年首两个月的税收增长更强劲，尤其是公司税。今年4月和5月的总税收同比增长约23.8％，公司税更是同比增长约33％。

马来亚银行证券经济师蔡学敏接受《联合早报》访问时说：“新加坡的重新开放和经济复苏提振了企业的获利能力和家庭收入，推动税收增加。”

他指出，企业盈利的周期性通常比工资高，以及在经济上升时期的增长更强劲。由于政府通过雇佣补贴计划（Job Support Scheme）提供不少援助，家庭收入在疫情期间未大幅下跌。

政府今年4月推出新一轮房地产降温措施，调高额外买家印花税（ABSD），蔡学敏认为这可能会对房地产交易量带来一些负面影响，并减少印花税收入。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充指出，消费税增加主要有两个原因，即通货膨胀高涨以及消费税上调。

由于今年4月和5月的税收增长强劲，蔡学敏预测，政府总经常收入增长速度会比预估快。

他说：“即使将今年下来的经济增长疲软因素纳入考量，本财年的政府部门总经常收入预计可增长近10％。”

根据2023年财政预算案，政府总经常收入预计达967亿元，同比增长64亿2000万元或7.1％；政府预计出现3亿5000万元整体赤字，占GDP的0.1％

大华银行高级经济师柳天成指出，以最新税收数据来看，因公司税和个人所得税增加，2022财年的整体财政赤字预计可进一步收窄至占国内生产总值（GDP）的0.2％，将低于政府之前预估的0.3％（20亿元）。

他说，如果经济表现比预期强劲，税收增加的情况可能会使2023财年的财政状况转为小幅财政盈余。“由于2023财年是本届政府第三年任期，加上过去两年都出现赤字，政府将面对在2024年前恢复至财政盈余状态的压力。”

颜圣充预计，本财年的财政赤字预计占GDP的0.1％，与政府的预估一致。但他也指出，我国经济今年下半年可能进一步复苏，这就意味着税收将继续增长，有望取得非常小的财政盈余。