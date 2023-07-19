靠近市区毗邻地铁站 年度霸级公寓项目现已开盘

在人生的不同阶段，伴随着开支预算的改变，你对住房的需求也会有所不同，唯一不变的是对地点优越的优质家园的追求。位于第15邮区的最新霸级公寓项目——名门世家（Grand Dunman）就能满足这一点。

名门世家不仅靠近市中心，还毗邻多所知名学校，步行两分钟即可抵达至达科达（Dakota）地铁站，让生活、上班上学和悠闲时间格外便利。无论是单身者、年轻夫妇、希望升级换房的屋主，还是跨代同住家庭，拥有多达1008个单位和多样户型的名门世家，能全方位满足你的居住和投资需求。

达科达首个霸级项目 多个单位可眺望海景

该项目不少单位可享有一览无余的视野。（效果图/新海逸集团和中建地产提供）

由著名房地产开发商新海逸集团和中建地产联合开发的名门世家，是2023年备受追捧的达科达地区的第一个霸级私宅开发项目。在新加坡，霸级项目被定义为拥有超过1000个单位以及丰富、多样化的共享设施的住宅项目。令人瞩目的是，根据建设局所设的建筑质量评估指数系统（CONQUAS），新海逸集团和中建地产均获评为第一等级的发展商，这更提高了人们对该霸级项目的期待。

名门世家的1008个单位分布在七座楼高18层的大楼里，其中多数单位可以欣赏到令人叹为观止的城市景观，不少单位更是可以远眺海景，一览无余地欣赏附近有地住宅的宁静景色。名门世家旨在为居民提供现代舒适的生活空间。这个公寓项目将提供从一居室到五居室、从双钥匙单位到顶层单位的多种户型，适合追求生活品质的单身贵族、年轻夫妇、不同规模的家庭，以及在市区工作的专业人士。

第15邮区内靠近市区的私宅



从名门世家步行至达科达地铁站只需2分钟。（效果图/新海逸集团和中建地产提供）

名门世家地理位置优越，无论是通勤需求还是购物需求均能轻松得到满足。该项目距离达科达地铁站仅约200米，步行仅需两分钟，搭乘地铁到市中心区域如新达城、滨海湾金融商业区非常便捷。同时，驱车到附近的百汇广场、嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）只需不到6分钟的车程，轻松实现畅快购物的欲望。

对于喜欢美食的住户而言，名门世家紧邻备受欢迎的美食热点——旧机场路美食中心、充满活力的加东和如切地区，以及汇集了巴耶利峇中心（PLQ）、新邮政中心（SingPost Centre）和巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）三大商场的巴耶利峇商业区。

虽与聚集大片私宅的加东和实乞纳（Siglap）都属于第15邮区，达科达交通却更占优势，更靠近市区以及新加坡体育城和滨海湾金沙等标志性地标。如果你选择乘坐环线，可在几分钟内连接到市中心的交通枢纽多美歌（Dhoby Ghaut）地铁站，可轻松快速抵达全岛各处。

此外，驾车人士会喜欢新家离泛岛高速公路（PIE）和东海岸公园大道（ECP）的便利。住户也可通过公园连道轻松游走岛国各园区，可骑自行车或步行前往滨海湾海滨长廊、东海岸公园等绿意休闲好去处。

名门世家距离名校光华学校不到一公里，同时靠近德明政府中学和中正总校等名校。其他附近的学府还包括丹绒加东小学、加东修道院女校、芽笼美以美小学、海格女子学校、道南学校、丹绒加东中学等。

最高楼层住户可享受4.7米挑高空间



名门世家的户型多样化，涵盖一居室至五居室单位，以及10间顶层单位。（图/由新海逸集团和中建地产提供）

在设计方面，名门世家追求的是高品质和宏伟的建筑理念，同时兼顾低调奢华的设计。六座豪华住宅大楼采用银色堆叠设计，而私密性最佳的尊享独栋则采用香槟金为主体颜色，彰显低调奢华的现代品味。值得一提的是，10个顶层单位的客厅和饭厅的层高达到了4.7米，为居住者带来了宽敞的空间感。

公寓设有40多个公共设施，包括大型豪华泳池、两个俱乐部会所、水疗按摩池和网球场等，满足不同年龄段住户的生活需求和兴趣爱好。特别值得一提的是，该公寓提供100%的停车位分配，为居民提供充足的停车空间，这在当今市场环境下并不多见，展现了新海逸和中建地产对改善住户居住体验的坚定承诺。

与家人朋友在长达80米的大型豪华泳池戏水享受欢乐时光。（效果图/新海逸集团和中建地产提供）

在健身设施方面，名门世家将总建筑面积的1%划拨给室内设施，超过了市场普遍的0.6%至1%的规划标准。这一慷慨的规划确保住户有足够的空间参与各种娱乐活动，促进健康和充满活力的社区生活方式。

名门世家的单位也配备卓越品质的电器和配置，在近期的中高端开发项目中格外亮眼。所有单位都将配备来自意大利的顶级卫浴品牌Gessi，部分尊享大户型单位更是配备了Miele厨房电器，精心挑选的优质品牌保障卓越的生活质量，为住户提供无与伦比的居住体验。

反应热烈 首周末售出55%

楼盘展厅位于友诺士三道，开放预览的第一个周末吸引了大概1万名访客。据了解，该数据不仅是今年最高的，而且是过去五年来最高的。楼盘展厅于上周六（7月15日）正式开盘销售，更是迎来人潮不断，在首个周末就售出约55%。依据售出的单位，每平方英尺平均尺价是2500新元。

该项目属于99年产权。总体而言，名门世家提供一系列高端生活设备、便利设施和精美设计的各种户型单位，是2023年备受追捧的住宅开发项目。请点击这里以获取更多关于名门世家的资讯，咨询或预约请联系+6596300300。

【本文由新海逸集团和中建地产呈献】