Silicon Box斥资26亿元淡滨尼设半导体厂

本地半导体集成服务起步公司Silicon Box将分阶段投资20亿美元（约26亿新元），在淡滨尼设立先进半导体制造晶圆代工厂，巩固新加坡作为全球半导体制造枢纽的地位。

公司获得经济发展局支持，计划提高员工技能，以及聘请多达1200名来自电脑科学、工程和设计领域的高技能人员。

Silicon Box星期四（7月20日）为淡滨尼的半导体厂举行开幕式。新厂面积为7万3000平方公尺，主要制造半导体小晶片（chiplet）互连技术，用于人工智能产品、人工智能晶片和高性能计算等。

小晶片通过先进封装（advanced packaging）的过程，以经济高效的方式将小型半导体整合为一个处理器，为数据中心到家用电器提供电力。

公司已经在A轮（Series A）和未来股权简单协议（Simple Agreement for Future Equity）融资活动中筹集2亿零800万美元，其中一半由公司三名联合创办人注资，其余资金来自家族理财办公室，以及风险投资公司如BRV Capital和Ignite Innovation Fund。B轮融资活动还在进行。

未来股权简单协议是起步公司在种子轮融资活动中集资时使用的融资合约。

韩丙濬、戴伟立和西贺特博士（Sehat Sutardja）于2021年成立Silicon Box。西贺特和戴伟立夫妇是美国半导体公司迈威尔科技（Marvell Technology）的创始人。

半导体领域正寻求优化集成电路新方法

Silicon Box联合创始人兼首席执行官韩丙濬在开幕式上讲话时指出，半导体领域正处于转型状态，在寻求新的方法来优化集成电路的设计和制造。

他说，新设施可应对采用小晶片所面对的特殊挑战，对满足市场对新兴技术的需求至关重要。“我们专有的互连技术不仅可缩短晶片的设计周期，也可降低新设备成本，以及让人工智能、数据中心和电动车等行业合作伙伴，能更快进入市场。”

出席开幕式的经发局主席方章文说，Silicon Box决定在新加坡设立首个制造和研发设施，证明了我国作为全球半导体重要节点的竞争力，以及对我国半导体业长期增长前景的信心。“我们将通过培养更多人才、减少行业的碳足迹以及深化半导体研发能力，继续增强行业的竞争力。”

他说，虽然半导体业近期面对高利率和持续通胀压力等所带来的逆风，但在数码化和电气化等因素的推动下，这个领域的长期增长轨迹仍然很强劲。

半导体业贡献超过7％GDP

半导体行业是我国最大的制造业，贡献超过7％的国内生产总值（GDP）。

过去一年，全球不少半导体业者来我国投资。去年7月，法国半导体晶圆材料厂商Soitec宣布斥资5亿9300万元扩建白沙的晶圆制造厂。去年12月，美国半导体设备和服务供应商应用材料公司（Applied Materials）斥资6亿元在淡滨尼建造符合可持续发展理念的设施。