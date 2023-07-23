巨星纷纷来开麦 带动股市嗨起来

随着几位巨星的到来，新加坡的演唱会现场将热闹非凡。新加坡出人意料的成为获奖歌手泰勒丝（Taylor Swift）除日本外亚洲巡演的唯一地点。当歌迷和演唱会观众对张学友、酷玩乐队 （Coldplay）和泰勒丝的到来感到兴奋不已时，本地旅游业也在关注游客涌入岛上带来的潜在溢出效应，尤其是针对那些持续多日的演唱会。张学友已于7月拉开他的演唱会序幕，举办惊人的11场演出。

虽然碧昂丝（Beyonce） 5月份在瑞典的演唱会导致了通货膨胀，但我们预计这些大型演出不会在计划演出的那几个月里对新加坡产生同样的结果（张学友的演唱会在2023年7月，酷玩乐队在2024年1月，泰勒丝在2024年3月）。从现在到演唱会开始为止，随着演唱会门票、酒店、航空公司、餐饮的预订，这种影响很有可能会在接下来的几个月蔓延开来。更重要的是，这也可能意味着未来几个月将有更多的大型演出来到新加坡。

新加坡对这些歌手的吸引力是显而易见的——强劲的新元、通往区域市场的门户、发达的基础设施，以及疫情后希望旅行和消费的人口。虽然谨慎的消费者情绪可能会导致更加谨慎地消费，但演唱会门票似乎处于完全不同的消费者口袋，演唱会的观众有永不满足的胃口。