我国6月核心通胀率降至4.2％创一年新低

因食品、服务和私人交通价格涨幅放缓，我国6月核心通货膨胀率连续两个月下降，创一年来最低水平。包括私人交通和住宿成本的6月整体通胀率也有所放缓，政府下调了今年整体通胀预测。

经济师认为，我国通胀势头将进一步放缓，尽管第三季物价可能继续居高不下，预料金管局今年不再收紧货币政策。

根据新加坡金融管理局和贸工部星期一（7月24日）发布的最新消费价格指数（CPI）报告，核心通胀率从5月的4.7％，在6月下降至4.2％，符合市场预期。这是自去年6月以来的最低水平，当时的核心通胀率为4.4％。

包括私人交通和住宿成本的6月整体通胀率为4.5％，较5月的5.1％有所放缓。

环比方面，6月整体物价上扬0.5％，不包括私人交通和住宿成本的核心物价则上扬0.2％。

金管局和贸工部：核心通胀下半年料进一步放缓

金管局和贸工部在文告中说，随着进口成本比去年同期减少，以及本地劳动力市场当前的紧张状况得到缓解，核心通胀预计在下半年进一步放缓。

另一方面，随着拥车证配额和可出租的住房供应增加，私人交通和住宿通胀预计在下半年缓和。

6月通胀数据显示，私人交通费用增幅从5月的7.2％，放缓至6月的5.8％，主要因为汽车价格增幅放缓，以及油价跌幅更显著。服务通胀率从3.9％跌至3.6％，食品通胀率从6.8％跌至5.9％。

与此同时，租金涨幅放缓，使住宿通胀从4.7％放缓至4.5％，零售及其他商品通胀则从2.8％微跌至2.7％。电力价格涨幅放缓，也推动电费和燃气费通胀从3.3％下降至3.1％。

当局对今年整体通胀率的预测从之前的5.5％至6.5％，下调至4.5％至5.5％；核心通胀率则维持介于3.5％至4.5％的预测。

经济师：油产削减厄尔尼诺推高农产品价 第三季物价料坚挺

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充说，我国通胀势头预计下半年进一步放缓，尽管第三季物价可能继续居高不下。

第三季的物价坚挺主要有三个原因。首先，由于需求保持强劲，包括亚细安在内的全球经济动态改善或许会支撑消费价格。其次，在厄尔尼诺天气影响下，农产品价格在未来几个月有可能趋高。

另外，俄罗斯和石油输出国组织（OPEC）近期削减石油供应的举措，在未来几个月或将继续支撑能源价格。

颜圣充对我国全年整体和核心通胀率的预测维持在4％。

大华银行高级经济师柳天成说，虽然整体通胀率的回落稍微快于预期，核心通胀率的缓和速度与预期一致。他对全年整体通胀率的预测从5％下修至4.7％，核心通胀率的预测维持在4％。

随着我国通胀情况明显见顶并放缓，经济师认为，金管局在10月的货币政策会议中，将不会再收紧汇率。

颜圣充说，新元名义有效汇率（S$NEER）走强，抑制了输入型通胀，而且当局下调了我国的整体通胀率预测，预示金管局不会再改动政策。

柳天成持相同看法，他说：“在经济增长前景更疲软的背景下，通胀继续放缓，进一步证实了我们的观点，即紧缩周期已于4月结束，金管局在10月会议将继续暂停收紧货币政策。”