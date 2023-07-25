新港签署七谅解备忘录加强多方合作

新加坡与香港签署七项谅解备忘录，在促进商业往来、金融科技、创新及创业、脱碳化，以及研发等方面加强合作。

配合香港特首李家超到访，新加坡工商联合总会、新加坡区块链协会、全球创业网络、觅瑞（MiRXES）公司、新加坡国立大学、吉宝企业，以及新加坡零售商协会这七个本地机构和企业，与香港的伙伴签署谅解备忘录，承诺加强不同领域的合作。

新港两地的合作伙伴星期一（7月24日）出席了香港政府和香港贸易发展局于富丽敦酒店举办的商业晚宴，并与我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰以及李家超上台合照，晚宴洋溢着加强合作的热诚。

王瑞杰：提倡自贸和以规则为基础区域架构 新港尤为重要

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在商业晚宴上讲话时，对新港两地机构签署谅解备忘录表示欣慰。他说，尽管暴发冠病疫情、全球局势出现挑战，新加坡与香港的双边经济关系依旧具有韧性。

去年，香港是新加坡的第五大贸易伙伴，以及第三大对外投资目的地。与此同时，新加坡是香港的第四大贸易伙伴，以及第七大投资者。

王瑞杰说：“建立合作关系是催化发挥影响力解决方案的关键因素。欢迎来自香港的朋友与我们合作，充分把握新的增长机遇。”

他也指出，新加坡对香港申请加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）表示支持。“随着（新港）两地继续提倡和对以规则为基础的多边贸易系统抱有信心，我们彼此之间也应该建立催化合作的强大基础，尤其是在新的增长领域方面，例如数码贸易、知识产权保护和执法行动。”

王瑞杰表示，疫情和地缘政治紧张局势，以及供应链受干扰，导致许多国家向内看以加强韧性，一些国家也借机以保障国家安全为由，实施保护主义措施。有鉴于此，新港两地作为自由贸易和以规则为基础的区域贸易架构的提倡者，在全球环境面对重大变化之际尤其重要。

王瑞杰：新香可推广大中华区和亚细安之间连接性和合作

另一方面，王瑞杰强调，新加坡与香港处在良好位置，可通过推广大中华区和亚细安两个地区之间的连接性和合作，为扩大经济蛋糕做出贡献，带来机遇。

“新加坡与香港可联合支持亚细安和大湾区对智能和绿色城市群的发展。两个城市拥有厚实的研究技能、强大的资本，能够开发和采纳绿色建筑科技和各种可持续解决方案的新项目。这些合作能够让我们的企业在各自的地区和其他各地，传授它们的经验和专业知识。”

李家超星期天（23日）抵达新加坡进行三天访问。他星期一与我国总理李显龙会面，并出席李总理所设的午宴。他也在星期一的商业晚宴上讲话，重申新港的密切合作关系。

李家超指出，香港拥有约4000家起步公司，建立了由风险投资者、创业孵化器和加速器组成的强大网络。他相信香港与新加坡的起步公司有合作潜能，可以开拓新的市场。