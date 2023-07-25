今年上半年 全球优质住宅资本价值与租金均上升　　　

新加坡今年上半年优质住宅的资本价值涨幅仅0.1％，而租金涨幅达13.6％。今年下半年乃至中期时间内，本地优质住宅的租金涨幅预计或继续超过资本价值的增长。

第一太平戴维斯日前发布的一份报告显示，今年上半年全球主要30个城市的优质住宅资本价值在今年上半年的平均涨幅达1.1％。其中，阿联酋的迪拜以11.2%的资本价值涨幅位居榜首；印度孟买紧随其后，增长率为4.3％；其次是南非开普敦、澳大利亚悉尼和日本东京，增长率分别为3.6%、3.3%和3.2%。

受土地和建筑成本上涨的影响，新加坡优质住宅的资本价值上半年涨幅仅有0.1％，但下半年的增幅或与曼谷一样，达到4%到5.9%。而迪拜则仍将以6%至7.9%的预期增长率保持第一的位置。

报告指出，迪拜和新加坡将主要得益于超高净值人士的流入，而曼谷的优质住宅价格预计将恢复到疫情前水平。

第一太平戴维斯（Savills）研究部主管张敏璋说：“由于政府试图遏制过多的外国流动资金涌入市场，新加坡今年上半年（优质住宅）的资本价值增速有所放缓。外国人购房须缴纳60％额外买家印花税的政策似乎是一项严厉的政策，但从长期来看，该政策降低了波动性，使得房价增长与经济基本面保持一致，对市场是有利的。”

另外，第一太平戴维斯发布的另一份报告显示，在优质住宅租金方面，全球30个城市的上半年平均涨幅为2.6%。其中，里斯本以13.9％的涨幅居首位，新加坡和柏林则分别以13.6%和9.2％的涨幅紧随其后。

新加坡优质住宅租金大幅上涨主要是因为疫情期间建房进程的延误。张敏璋指出，鉴于今年预计将有1万8000个私宅单位完工，租金或出现温和回调，不过优质豪华住宅租金全年仍可能同比上涨15％，上涨主要集中在上半年。

第一太平戴维斯世界研究部董事托斯特文（Paul Tostevin）预计，在2023年下半年和中期时间内，租金涨幅或仍然超过资本价值的增长。因为供应在需求不断增长的情况下仍然稀缺。下半年，报告所涵盖的30个城市中的大多数优质住宅租金都将实现正增长。