吉宝REIT上半年每单位派息2.90分

吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）截至6月底上半年每单位派息同比下跌2.4％至2.90分，信托将在9月8日派息，股票注册截止日期是8月2日。

吉宝房地产信托星期二（7月25日）闭市后发布业绩时指出，在租金和资产组合租用率上升的支持下，信托2023年上半年的房地产收入同比增长4.7％至1亿1490万元。派发给单位持有人的股息同比减少1.4％至1亿零900万元，主要是由于房地产费用和借贷成本增加，还有部分被周年纪念的1000万元派息所抵消。

截至6月30日，信托资产组合的承诺租用率为94.9％。如果不包括今年4月竣工的澳大利亚北悉尼永久地契甲级办公楼Blue & William，租用率将达97％，高于3月底的96.3％。此外，信托资产组合的加权平均租赁期（WALE）为5.7年，10大租户的WALE为10.3年。

它指出，商业房地产资产组合的租赁势头继续持稳，而涌向优质资产的趋势也继续，使海洋金融中心（Ocean Financial Centre）和莱佛士码头一号（One Raffles Quay）的承诺租用率达100％，滨海湾金融中心（MBFC）和吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）的租用率也达98％。

信托的总负债率为39.2％，76％是固定利息债务。截至6月底，信托的优质商业资产组合价值92亿元，分布于新加坡（79.0％）、澳大利亚（16.8％）、韩国（3.3％）和日本（0.9％）。

吉宝房地产信托星期二股价涨1.65％，收报0.925元。