从眼耳并用迈入电子时代 看修车行业30年变化

在新加坡售卖的汽车价格为全球最高，虽然只有少数人能拥有汽车，但相关行业和服务发展良好。数据公司Statista预测，本地的汽车市场价值可能在2027年达到20亿8800万美元（约27亿5800万新元）。共三期的中小企业系列《车行驰骋天下•优质服务护驾》通过三家本地企业创办人的奋斗历程，带读者了解本地车业多年来的发展。

Motoserv老板郑任强是修车技工出身，通过在新加坡的姐姐的介绍，他从马来西亚转到新加坡修车行工作。后来随着汽车科技的一场变革带来机遇，让他踏上创业之路。他买卖汽车诊断仪，客户对象是修车行，之后扩展到修车行业务。这些年来，生意起落和市场突变的挑战不断，郑任强越战越勇，集团开始发展特许经营修车业务，也到马国销售诊断仪。

Motoserv是MK集团旗下公司，郑任强是MK集团总裁。郑任强（46岁）在克兰芝工业区一带厂房的办公室受访时说，因为那次科技变革，修车从用耳朵听、用眼睛看，变成必须用诊断仪。

原来，在上世纪90年代后半期，汽车引擎开始逐渐采用燃料喷射（fuel injection）系统，旧技术——化油器（carburetor，将一定比例的汽油与空气混合的机械装置，如同汽车引擎的“心脏”），面对渐渐被取代的命运。