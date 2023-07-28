本地幼教创新商机 在亚洲展实力

在亚洲社会的“望子成龙、望女成凤”观念下，家长普遍关注孩子的早期教育。在这样的背景下，SDM教育集团作为新加坡名列前三名之一的幼儿教育集团，以其独特的教育理念和卓越的教育质量，不仅受到家长的关注，其向亚洲大力扩展业务的计划也引起了投资者的关注。

独特的教育理念 名列本地三大幼教集团

SDM教育集团以独特的教育理念和卓越的教育质量赢得了良好的声誉，也成了集团的核心竞争力。作为新加坡三大领先幼儿教育机构之一，集团致力于发掘孩子的潜能，并通过培养和激励帮助孩子实现自己的梦想。

成立于2006年的SDM起源于香港，是青少年舞蹈学校起家。这些年来，集团积极扩展业务，目前旗下拥有三大幼儿教育品牌——SDM Childcare Centre幼儿园、Sunflower Childcare幼儿园和Chatsworth PreSchool国际学校（幼儿园）。目前，集团在新加坡拥有55个幼儿中心、幼儿园，学生人数超过3000人。此外，集团同时在泰国曼谷也设有两家国际学校。

Chatsworth PreSchool国际学校（幼儿园）的学生进行文化交流活动。（图/SDM提供）

集团不仅注重语文和数学等学科的教育，更重视培养学生通过艺术表达自己的能力。比如，集团属下的Sunflower幼儿园采用了中英双语教学，致力于鼓励孩子探索和认识事物，解决疑难，提升学习兴趣。

集团的旗舰学校——Chatsworth PreSchool国际学校（幼儿园）就集中六大方面的学习体验——语言和文学、探索世界、社会和情感发展、算术、运动技能发展，以及美学与创造力表达。其校舍设计以大自然环境为主题，是本地少数拥有水培屋顶农场的大型私立学校。该学校在2020年赢得“新加坡最佳幼儿学院”的殊荣，认证它所提供的幼儿感官学习体验。

Chatsworth PreSchool国际学校（幼儿园）的师资由多元国籍组成。图左二为来自法国的美术老师Antoine在和SDM总经理郑续浩（左一）以及中国人寿新加坡总经理林向阳（前排右）交流。（图/SDM提供）

SDM执行董事、创始⼈兼主席赵家乐表示，集团也打破了区域限制，每年提供多项与海外其他校舍的交流计划，安排新加坡和香港两地的学生一起在线上交流和进行项目合作，让孩子体验文化交流。

集团在2021年和2022年先后赢得了APAC Awards和新加坡SME500（中小企业500强）等的奖项，进一步证明了集团在幼儿教育领域的强大实力和广泛影响。

SDM教育集团打破了区域限制，每年提供多项线上与实地交流计划。图为Chatsworth PreSchool国际学校（幼儿园）的学生与香港新加坡卓荟国际幼稚园的学生一起在线上上课。（图/SDM提供）

与中国人寿开展战略合作关系

作为一家积极向国际化发展的教育机构，SDM教育集团一直在寻求更多的合作机会和伙伴关系。

本月初，集团与中国人寿新加坡签署了合作备忘录，建立两家企业之间的战略合作关系，开启了一项创新性合作。这次合作的目标是打造高品质的“保险+幼教”服务链，将保险知识融入到幼儿教学中，为孩子们提供更全面的教育和成长支持。这是一项引人注目的合作，为集团带来了新的机遇和发展前景，并为集团的发展注入了强大的支持和信心。

今年七月初，SDM教育集团与中国人寿新加坡签署了合作备忘录。双方代表签名后交换文件。图前排（左起）为中国人寿新加坡副总经理高峰、SDM执行董事，创始人兼主席赵家乐。后排（左起）为林向阳和张伟锵。（图/SDM提供）

中国人寿新加坡总经理林向阳表示，在可预见的未来，保险行业已经不再局限于提供单一的产品，而是向着更加综合和多元化的服务模式发展。这次的合作打造高品质的‘保险+幼教’服务链，共同致力于服务广大的中国人寿客户和SDM幼儿家庭用户。

随着这个战略性合作的落实，SDM教育集团执行董事兼投资者关系主管王耿涵表示，将鼓励学生参与中国人寿举办的年度“国寿小画家”绘画比赛，为他们提供展示艺术才华的平台。

此外，集团与中国人寿共同举办一系列理财活动，包括为幼儿园毕业生举办超市一游，让学⽣学习使用所拥有的资金（现金）来采购所需要的⽤品。活动中也设⼀些“意外事故”，让学生们学习安排资⾦调动以及灌输学生储蓄的概念，让他们学习如何未⾬绸缪。该集团还举办亲子活动和座谈会，邀请专家分享如何维护健康的家庭关系，并为家长们提供全面的理财方案，为孩子们的未来做好准备。

除了中国人寿与该集团达成合作方案外，新格斯控股私人有限公司也因和SDM有共同的愿景，而加入了SDM的上市项目。

计划两年后上市 向东南亚扩展

SDM教育集团的上市计划也是合作伙伴关系的一个重要组成部分，而这样的合作将为投资者带来更大的信心和价值。

集团执行董事兼首席投资官张伟锵透露，集团计划在两年后上市，以进一步推动其发展和增加市场占有率。为了实现这一目标，该集团将不断提升教师和学校环境的素质和教育理念，并寻找适合并入集团的幼儿园，进一步扩大业务范围。

他表示，集团希望将业务拓展至东南亚地区，如印度尼西亚、越南和中国等国家，为更多孩子提供优质的幼儿教育，预计在上市前达到拥有70家幼⼉园的⽬标。

最近人工智能（AI）成为热门话题，集团也与时并进，积极探索人工智能技术在教育领域的应用，包括研发使用人工智能来了解学生的学习进度、社交和表达方面各项学习指标。

胜在起跑点 培养下一代领导者

赵家乐表示，集团与中国人寿新加坡的合作关系中有一个关键词，那就是“家”。集团的目标是培养下一代的领导者，而中国人寿新加坡注重的是风险保障、退休规划、财富管理和遗产规划等方面的保险服务。

通过保险，集团帮助家长为孩子的经济未来做好准备和规划，而教育则是为了帮助孩子实现梦想。

未来，SDM教育集团将继续推动学前教育行业的发展，树立新加坡和SDM品牌在全亚洲的光辉。

欲了解更多有关SDM教育集的教育理念。以及其扩展计划，请点击这里查询。

【本文由SDM教育集团与中国人寿共同呈献】