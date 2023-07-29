凤凰宝地世外桃源 性价比超高精品公寓

凤凰不落无宝之地，坐落于凤凰路的雅诗轩，贴近大自然且定价超值实惠，幸运购得单位的买家无疑是“捡到宝”。

在新加坡，豪华公寓是不是一定就相等于天价，是不是一定高不可攀？优美的景观设施和优质的生活环境，是不是你我都负担不起？

其实不然，独具慧眼的买家不仅能以物超所值的价格，买到绝佳的房子，过上自己梦寐以求的理想生活，还能够将之作为一项投资，数年后尝到投资所带来的睿智成果。

位于蔡厝港，靠近武吉班让的雅诗轩（The Arden）精品公寓，正是这样一个难得的机遇，为少数幸运的置业者提供了宝贵的进场机会。预计将因其高性价比，在现有的新项目推出市场中脱颖而出。

雅诗轩由青建地产开发，这家企业在本地房地产开发拥有丰富的经验，精心打造的项目获奖无数，如顺福轩（Jadescape）、福瑞轩（Forett at Bukit Timah）等。

由于项目的土地是在2019年购入，博纳产业（Propnex Realty）总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说：“发展商能将The Arden的售价定得更具吸引力，特别是在目前这个成本不断上涨的大环境下。”

ERA新加坡首席执行官朱泳强指出，D23（第23邮区）目前新推出房价已经达到每平方英尺2000元以上的水平。他表示：“在当前政府售地计划（GLS）下，很难找到入门价格低的新公寓项目，而The Arden拥有高端设施和装潢，使它成为2023年最具价格竞争力的新项目，价格范围低于郊区的新推项目，适合买家的预算，却不必妥协于质量和奢华设施。”

与此同时，由于郊区和第23邮区的未售单位不多，潜在买家的选择很少，所以也可能推动需求增加，带动价格进一步攀升。

合登（Huttons）房产集团总裁叶润明预计，目前全岛共有1万6000个未售公寓单位，但只有2000个位于中央区以外（OCR）。而位于第23邮区的未售单位，截至今年7月21日，只有464个单位。

今年，新加坡预计将在全岛各地，总共推出1万个新公寓单位，位于中央区以外的只有3500个。而雅诗轩是唯一一个位于蔡厝港的项目。这显示，蔡厝港一带极有可能已对新公寓，累积了一定的潜在需求。

房地产分析师相信，这种种条件和市场环境，为雅诗轩的买家打造了一个绝佳的起跑线。精明的买家必定能够意识到，这是一个物超所值的房地产项目。

雅诗轩是现代化与自然的完美结合，既拥有青葱浓郁的花香绿植，也建有现代化的家居设计和设施，包括健身室和游泳池。（图/商家提供）

以中央区以外项目来说，雅诗轩确实是特别实惠。郊区的房子能够提供较大的生活空间，对需要在家里工作的买家来说，可以拥有更舒适的居家办公环境。

日益蓬勃的地区



博纳总裁伊斯迈说：“我们相信雅诗轩的市场受众群相当多样化，无论是小家庭、年轻专业人士或组屋提升者，应该都会被这样一个现代化又贴近大自然的理想家居所吸引，特别是它还位处一个低密度、环境清幽的有地住宅小区。”

雅诗轩的环境虽然清幽，交通却相当便利。几步之遥就是凤凰轻轨列车站（Phoenix LRT）和武吉班让地铁站（Bukit Panjang MRT）。沿着滨海市区线（Downtown Line）而下，还可无缝衔接至地铁环线（Circle Line）和南北线（North South Line），以至新加坡各个受欢迎的地区，如滨海湾、碧山、白沙浮等。附近也有快速巴士服务，可搭乘巴士982E直达滨海湾。

从雅诗轩步行至武吉班让综合交通中心，也只有大约9分钟路程。在这里，有多条巴士路线可供选择。

武吉班让周边的多个市镇和地区正在加速发展，例如登加（Tengah）、裕廊湖区、裕廊创新区、兀兰邻区中心等。它们将在不久的未来展现全新的面貌，为附近的居民带来工作机会，以及通勤的便利。

现代生活所需的各种设施，也尽在咫尺。雅诗轩可步行至三个购物商场——Junction 10、山乐坊（Hillion Mall）、武吉班让广场（Bukit Panjang Plaza），无论用餐或购物都有极多选择。

此外，住户还能够到蔡厝港的Lot One、铁道广场（Rail Mall）和牛奶公司的冷藏公司（Cold Storage）超市，享受各种美食、服务和最新的时尚购物乐趣。

家有学龄儿童的话，父母应该也会很庆幸，附近有许多知名学府，如德惠小学（Teck Whye Primary School）、维新小学（West View Primary School）、南山小学（South View Primary School）、武吉班让政府中学（Bukit Panjang Government High School）、裕廊先驱初级学院（Jurong Pioneer JC）等，完全可以解决未来十多年的教育需求。

现代感的建筑设计



雅诗轩建于一个平缓的斜坡上，放眼尽是葱葱郁郁的绿植。（图/商家提供）

雅诗轩除了性价比高、地点优越外，也拥有最现代化的设计和智能配置，确保日常生活不但舒适、便利，且精致。

整个发展项目采用的是经典超现代的建筑风格。建在高地势的雅诗轩，位于一个环境清幽的私人住宅区，紧贴小公园，空间宽广，视野辽阔。设计师还充分利用楼座与楼座之间的空间，加入更多的绿植，来完善每个空间的景观，放眼望去尽是一片葱葱郁郁的绿意。

雅诗轩的单位分两卧、三卧和四卧式。每一层的层高有3.5米，室内天花板净高也达到3.2米，远高于市场上一般住宅的层高。而且建筑的外立面也采用了玻璃幕墙的设计，这样的配置通常只有在市区的高档小区出现。

发展商非常重视细节的处理，包括提供橱柜LED灯带、更大的收纳空间，并且在化妆柜安装镜前灯等等，这让屋主更容易保持家居的整齐舒适、有条不紊。雅诗轩的其他家居电器还包括Bosch、Hansgrohe和Roca等知名品牌。

灵活的“构空间”

青建早在2013年已经注册了“构空间”CoSpaceTM商标设计理念。在雅诗轩的CoSpaceTM单位里，屋主可以根据不同阶段的需求变化，通过对改造客厅和书房的隔墙，打造多功能的使用空间，增添房子的实用性。

特别是在现今这个常常需要居家办公或网上学习的时期，CoSpaceTM也给予屋主更高灵活度，可以在有需要的时候辟出一个独立的居家办公室或阅读角落。后疫情时代，为屋主带来更多生活方式的探索。

CoSpaceTM就像一个灵活的“魔法空间”，让屋主可以根据自己的需要，甚至是数代人的需求，变幻出无数的可能性。

斩获无数奖项的发展商



靠近武吉班让地铁站的雅诗轩，是由主力在于住宅、商业和工业房地产的项目开发商青建地产（南洋）集团旗下子公司——CNQC（凤凰）私人有限公司精心打造的。

以下是青建地产历年来斩获的一些奖项：

BCI亚洲2023－十大房地产开发商奖

BCI亚洲2022－十大房地产开发商奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2022－最佳执行共管公寓开发奖

亚太区房地产奖2023-2024－共管公寓开发奖

亚太区房地产奖2023-2024－最佳绿化建筑设计奖

亚太区房地产奖2023-2024－20+单位住宅开发奖

建设局环球设计标志奖2021－高等金奖（设计）

EdgeProp新加坡卓越奖2021－创新卓越奖

EdgeProp新加坡卓越奖2021－示范单位卓越奖

BCI亚洲2020－十大房地产开发商奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2020－最佳住宅发展商

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2019－最佳智能建设奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2019－最佳超大型公寓绿化建筑设计奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2019－最佳超大型公寓建筑设计奖

EdgeProp新加坡卓越奖2019－最佳开发奖

EdgeProp新加坡卓越奖2019－最佳执行共管公寓奖

EdgeProp新加坡卓越奖2019－创新卓越奖

建设局环球设计标志奖2019－金奖（设计）

BCI亚洲2019－十大房地产开发商奖

EdgeProp新加坡卓越奖2018－最佳执行共管公寓卓越奖

建设局绿色标志奖2017－高等金奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2018－最佳综合项目开发奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2018－最佳住宅绿化开发奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2018－最佳私人共管公寓室内设计奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2018－最佳智能建筑奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2018－最佳整体设计开发奖

PropertyGuru亚洲房地产奖（新加坡）2018－最佳共管公寓室内设计奖

亚太区房地产奖2018-2019－最佳综合建筑奖

建设局环球设计标志奖2018－高等金奖（设计）

BCI亚洲2017－十大房地产开发商奖

BCI亚洲2016－十大房地产开发商奖

东南亚房地产奖（新加坡）2016－最佳执行共管公寓开发奖

东南亚房地产奖（新加坡）2016－最佳住宅室内设计奖

建设局绿色标志奖2015－高等金奖

BCI亚洲2015－十大房地产开发商奖

FIABCI新加坡2015－住宅（中高楼）类别

东南亚房地产奖（新加坡）2015－最佳执行共管公寓开发奖

东南亚房地产奖（新加坡）2015－最佳绿化建筑设计奖

建设局绿色标志奖2014－高等金奖

建设局绿色标志奖2013－高等金奖

BCI亚洲2013－十大房地产开发商奖

建设局绿色标志奖2012－高等金奖

建设局绿色标志奖2010－高等金奖

欲知更多详情，请浏览：www.thearden.com.sg或致电：68585777

【本文由青建地产呈献】