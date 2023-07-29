本地七银行11月起停止补贴支票处理费 企业支票2025年底前停用

本地支票交易量近年来稳步下降，导致清算成本持续攀升，七家本地银行从今年11月1日起将停止补贴支票处理费用，以便我国在2025年底前全面淘汰企业支票。

所有银行将在2025年停止向企业发行新的支票簿，到了2025年底，企业将停止使用支票。

另一方面，政府将携手金融业者酝酿新的电子支付解决方案来替代远期支票，为企业和个人带来更大便利。

新加坡金融管理局（MAS）星期五（7月28日）宣布，在2025年之后，个人还能继续使用支票，无论是用来支付给个人或企业。当局明年将展开第二轮公众咨询，以制定淘汰个人支票和终止支票截断系统（cheque truncation system）的举措和时间表。

七家本地银行11月1日起 向客户征收新元支票处理费

从今年11月1日起，七家本地银行将开始向由企业和个人发出的新元计价支票征收费用，其他银行在明年7月1日前也会跟进。针对企业和个人兑现支票的收费，将分阶段落实。另外，美元计价支票的收费也将分阶段实施。不同银行的收费届时将有所不同。

这七家银行是星展银行（DBS Bank）、大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）、 汇丰银行（HSBC）、马来亚银行（Maybank）、渣打银行（Standard Chartered），以及花旗银行（Citibank）。

金管局说，迄今为止，大多数银行都会补贴支票处理费用。然而，银行下来将不再吸纳这些成本，会向客户征收有关费用。

由于企业和个人越来越常使用电子支付，支票交易量不断减少，从2016年的6100万笔降至2022年的1840万笔，减幅近70%。支票、即时付款清算网络FAST，以及财路（GIRO）三大付款方式的合计交易量当中，支票所占的比重过去七年不断下跌，去年降至4％。

至于处理每张支票的费用呈反方向走势。金管局分析，清算一张支票的平均成本在2021年达0.4元。如果支票交易量到2025年进一步下跌70%，清算支票的成本料升至2元至6元。

星展银行、大华银行和华侨银行向《联合早报》证实，企业客户无论发出或兑现新元计价支票，每笔交易目前都已征收0.75元费用，个人客户则免征收，但自今年11月1日起会开始收费，具体费用稍后公布。

虽然本地企业采纳电子支付越来越普遍，但仍有少数还在继续使用支票。

华侨银行环球交易银行业务部总裁刘之华说，2022年每五个中小企业客户就有四个注册企业版PayNow（PayNow Corporate），比率高于前一年。

本地会计及数码业务公司WLP的创办人兼财务总监陈立汉受访时说，公司多年来都是采用电子支付，但“我们目前约有15％的客户还会使用支票来支付款项，这些商家通常来自修车、建筑和邻里零售等传统领域。”

金管局和支付委员会去年11月2日向公众展开咨询，提出终止支票截断系统，以及迈向所有用户停止使用支票的路线图，获得了金融服务部门和商界的大力支持和反馈。

根据反馈，新加坡银行公会（ABS）将与七家本地银行构建电子延期付款（EDP）解决方案，允许用户无须支票也能延期付款或签发本票。这项解决方案将利用PayNow和财路等现有支付解决方案，并在2025年准备就绪，随后银行将停止向所有企业发行新的支票簿。

与此同时，金管局将进一步研究个人支票的使用情况，并制定适当举措，帮助剩余的个人支票用户过渡到PayNow、FAST、财路和金管局电子付款增进系统（MEPS+）等替代支付方式。