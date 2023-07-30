TMW Maxwell预览 首周末吸引逾千人看房

位于丹戎巴葛的综合发展项目TMW Maxwell展开预览活动的首个周末吸引超过1000人看房，反应不俗。

由麦士威大厦（Maxwell House）重新发展成的TMW Maxwell，是本地上市公司集永成（Chip Eng Seng）旗下的CEL Development、新海逸集团（SingHaiyi）旗下的SingHaiyi Investments，以及在香港上市的久川控股旗下的Chuan Investments联合发展的项目。

这个项目由324个住宅单位和11个商业单位组成，住宅单位尺价从每平方英尺3165元起跳，大部分介于150万元至200万元。项目地段属于99年地契。

集永成集团首席执行官谢礼铭说，很多人对该项目的“Flip／Switch”单位的现代化设施和改变空间用途的功能感到满意，包括年轻的高管和投资者。

另一方面，位于武吉班让凤凰路（Phoenix Road）的雅诗轩（The Arden）和苏菲雅路（Sophia Road）的Orchard Sophia也在刚过去的周末展开预览活动。

属于99年地契的雅诗轩共有105个单位，价格尺价从1688元起跳。Orchard Sophia共有78个单位，属于永久地契。