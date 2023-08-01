欢庆85周年 扎根狮城 共享太平

自1938年进驻狮城以来，中国太平保险（新加坡）始终立于行业发展前沿，为促进新加坡经济发展和增进新中两国友谊贡献重要力量。今年，公司欢庆成立85周年，砥砺奋进，再创辉煌！

中国太平创立于1929年，是中国历史最悠久的民族保险品牌。2009年，太平保险、中国保险和民安保险合并为中国太平保险集团。

早在上世纪30年代，中国太平已放眼全球，积极拓展海外业务，陆续在东南亚各地设立分支机构。1999年，中国太平保险集团将总部设于香港，隔年在香港联交所上市，成为中国保险业第一家上市公司。近百年筚路蓝缕，中国太平经营区域遍及中国大陆、中国港澳、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等地区，赢得国际保险市场的广泛认同。

2018年，中国太平保险集团上榜《财富》世界500强，国际排名逐年提升，连续两年入选《财富》中国ESG影响力榜单，是全球唯一入榜的保险企业。

1938年，中国太平保险集团开始在新加坡设立全资子公司，以扎根新加坡、服务新加坡为宗旨，为新加坡社会提供优质专业的保险服务。2002年，中国保险新加坡分公司和太平保险新加坡分公司合并重组，并于2009年更名为中国太平保险（新加坡）有限公司（简称“太平新加坡”）。

从创立初期只专注于产业保险，到如今产寿兼营，实现险种全覆盖；从二战爆发夹缝中顽强存活，到成为中国太平保险集团东南亚区域中心，再到助力“一带一路”，不断拓宽贸易领域……85年间，带着励志与创新的DNA，太平新加坡为新加坡企业、中资公司及中新两国经贸往来提供广泛的保险保障服务，为新加坡社会经济稳定与发展保驾护航。

稳健发展 提供一站式综合金融保险服务

保险就是保太平，这是太平新加坡一直以来的坚守，更是对客户的承诺。（图/中国太平提供)

伴随新加坡独立和本区域的工业化推动经济迅速发展，太平新加坡业务日益稳健壮大。1986年，公司购买了中央商业区的办公大楼，并命名为太平保险（TPI）大厦 。为配合业务扩展，在春叶大厦、丝丝街Octagon共增设五层办公空间，大量引进国际化精英人才，为长远立足新加坡做好充分准备。

近年的扩充与公司在2018年8月获新加坡金融管理局颁发的寿险经营执照息息相关。太平新加坡2019年1月正式升格为综合保险公司，除了经营产险业务，也提供寿险产品，业务范围得到显著提升，成为一站式综合金融保险服务公司。短短的一年内，公司上市了六款寿险产品，涵盖储蓄、养老、遗产传承与保险保障等领域，并成功与声誉良好的理财顾问公司建立了产品分销渠道。

随着中国、马来西亚、印度、印尼等亚洲国家高净值群体数量增长势头迅猛，本地势头亦不容小觑，个人身家超100万美元的人士在去年年比增加近10%，高达57万548人。

为吸引这个群体，太平新加坡针对遗产传承和终身收入两大重点设计了多种不同币值和支付方式的产品。其中，永恒丰裕+（Infinite Harvest Plus）计划保证投保人享有每月现金返还至120岁，也具备指定第二受保人的选项，方便子女延续保单，在保障两代人的同时，也协助财富传承。

提早为退休和财富传承做好准备，享受晚年生活。（图/中国太平提供）

此外，为迎合本地人口老化，以及需要及早规划退休的趋势，太平新加坡也制定了一系列短期、中期和长期的储蓄计划，例如i-享福（II）（i-Retire (II)），以满足市场的需求。寿险保障方面，太平新加坡也提供如i-守护 传承（II）（i-Secure Legacy (II)）的产品。这是市场上少数提供终身保障倍增利益，保障身故和重大疾病高达五倍基本保额的终身保险计划。

保险就是保太平，这是太平新加坡一直以来的坚守，更是对客户的承诺。财富管理服务建立在信任之上，太平新加坡实力雄厚，注册资本在近20年增长近五倍至2.4亿新元，总资产在近10年亦增长五倍，总额超过12亿新元，也分别得到了标准普尔A-级和贝氏A级的评级认证。

融入本地社会 为你保驾护航

这些年来，太平新加坡也积极融入本地社会。

近年来，公司响应新加坡政府推动的绿色经济倡议，参与环境友好的组屋建筑风险保障，承保了建设水处理设施工程，以及部分风电及太阳能发电设备的项目运输保险。在绿色金融方面，公司在承保政策上向清洁能源和环境保护的财产保险业务倾斜，也研发相关产品，协助推动绿色建设。公司在2021年推出的公共停车场充电桩财产保险便是其中一个例子。

太平新加坡积极投身于“一带一路”项目中，拓宽贸易领域，优化贸易结构，挖掘新的贸易增长点，促进贸易平衡，全心全意为民众与企业保驾护航。2016年到2022年期间，“一带一路”项目承保数目超320个。

聚人才 重人情

一路走来，太平新加坡笃信人才是企业发展的重要资源。太平新加坡拥有一支强大新加坡核心的队伍，聘用的雇员超过90%是本地公民和永久居民。正因如此，太平新加坡在接轨国际的同时也接地气，充分了解本地市场脉动。

由于寿险业务的开展以及产险保险业务的增长，公司员工人数在过去的五年已倍增至200人。团队中不乏伴随公司成长的一众忠诚雇员。逾25%的员工已服务至少10年，超过15%服务至少20年。这亮眼的员工留用率不外乎太平新加坡对于业务经验与知识的重视。公司就有几位退休的员工在离开全职职务后依然以兼职身份回到公司提携后辈，确保业务知识不流失。

业务固然重要，不过太平新加坡也不忘体恤员工，尤其每逢重要的华人传统佳节，都会送上节日慰问和福利关怀，如在端午节送粽子，中秋节发月饼等。太平新加坡总是以实际行动提升员工幸福感和归属感，让企业更温馨，让公司更凝聚。

慈于心 善于行

为帮助低收入家庭学童慈善募集捐款，太平新加坡连续两年主办了中国太平健康跑。（图/中国太平提供）

秉着“共享太平”的发展理念，太平新加坡在公益事业不遗余力，坚信正面积极的行动能够给社会带来正能量和深远的影响。其中，为帮助低收入家庭学童慈善募集捐款，太平新加坡连续两年主办了中国太平健康跑（China Taiping FunRun）。冠病疫情期间，所有大型公共活动虽暂时停摆，但无法阻止太平新加坡为爱助力。公司继续通过多个媒体平台隔空送爱，帮助低收入家庭学童募捐善款。

随着公司新发展理念落实“双碳”战略和扩大绿色发展，也为响应“百万树木运动”，太平新加坡与新加坡国家公园局携手举办了一场植树活动。去年，趁着国际海岸清洁日，太平新加坡在东海岸公园举办了“海岸清洁维护日”活动， 呼吁更多人关注海洋垃圾议题、投身海洋保护行动，提倡保护生态环境。

认识太平商标



太平商标融合了集团的理念和远景。圆形刻画了太平作为跨国公司的特点。盖顶的蓝色象征着广阔天空，是太平通过诚信优质的理财服务和保险保障为客户所营造的祥和空间之写照。绿色的底部象征大地的生机与活力，而白色则象征心灵高洁，也代表公司追求卓越的精神。横越商标垂直直径的太平字样好比根植大地、拥抱蓝天、枝繁叶茂的参天大树，寓意中国太平充满活力，永续经营。

【本文由中国太平呈献】