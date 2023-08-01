黄耀南等联达科技股东：愿考虑任何认真有诚意退市要约

将在本月召开特别股东大会的联达科技（ASTI Holdings）股东表示，只要泰国挂牌公司Capital Engineering Network（下称CEN）为首的财团Prospera Alliance（下称CEN财团）或任何投资者，能提出认真有诚意的退市要约（exit offer），他们都将予以考虑。此外，只要退市要约是真的，就不会受联达科技董事会变化的影响。

黄耀南和另三名股东已定于8月22日上午在Marina One召开特大。他们今年来已第二次尝试召开特别股东大会，这次他们要撤除全部五名董事，由他们提名的五人取代。他们因此遭到联达科技现有董事会公开询问种种问题，包括是否意在促使CEN打退堂鼓，以及是否有考虑过董事会变动将影响CEN财团可能提出的退市要约？

半导体生产设备制造商联达科技是在新交所主板挂牌。它被列入新交所观察名单已超过四年，去年被令除牌，随后股票停牌至今已一年，仍未谈成退市要约。新交所监管公司已二度向它发出合规通知，要求它发布经审计的2021财年和2022财年业绩，以及召开2021财年和2022财年常年股东大会（AGM），第二次合规通知还要求它最迟在8月底召开特大，重新推选某些董事以及委任新的审计师。