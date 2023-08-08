星展总裁高博德脱售10万股持股 进账逾340万元

星展集团总裁高博德出售10万股持股，进账超过340万元。

星展星期二（8月8日）披露，高博德（Piyush Gupta）于上星期五（4日）先后两次脱售持股。

一次是以每股34.32元，脱售8100股，另一次是以每股34.2553元脱售9万1900股持股。

高博德在两次交易中进账大约342万6054元。他在星展的间接持股（deemed interest）减少至218万5721股，占总发行股数的0.085％。

星展于上星期四（3日）发布第二季和上半年业绩。受益于利率上调，集团第二季净利较一年前增长48％至26亿9000万元，股本回报率达到19.2％，双双创新高。

星展第二季每股派息48分，比第一季派息增加六分。

高博德预期集团全年业绩将再创新高，但他也提醒市场，贷款增长可能只有低个位数，不如他先前预期可取得3％至5％增长。

怡和合发董事经理增持集团股票

另一方面，怡和合发（Jardine C&C）董事经理柏克思（Benjamin Birks）在发布业绩后增持集团股票。

怡和合发上星期四披露，柏克思于上星期三（2日）以每股33.90元，买入1万9000股。柏克思在集团的直接持股增加至4万4000股，占总股数的0.011％。

怡和合发7月28日发布上半年业绩。集团上半年净利增加33％至6亿4800万美元（约8亿6800万新元）、核心盈利增加12％至5亿8300万美元，每股派发28美分中期股息，和去年同期一样。

星展星期二闭市报34.3元，跌0.15％；怡和合发闭市报33.39元，涨1.27％。