Stripe: 数码贸易使更多本地企业实现海外销售　　

尽管面临全球经济和政治环境的逆风，但企业和消费者都对在海外进行更多贸易持乐观态度。新加坡有84％的企业计划在未来两年内扩展业务到其他国家，三成企业预计它们未来五年国际业务增长将超过75％。

这是数码付款平台Stripe利用平台上的汇总交易数据，以及对包括澳大利亚、法国等全球九个市场的1700名企业领导和1万1500名消费者进行调查所得。

企业和消费者对海外贸易持乐观态度

这项最新报告显示，虽然实现国际化成功的道路是复杂的，实现这一成长所需的高度本地化的市场扩张策略也不容易制定或实施，但新加坡企业认为，与过去相比，如今他们的经营方式受到的限制更少了。

有59％的企业认为，现在经营国际业务比五年前更容易，只有25％的企业认为更难。东南亚、北美和南亚地区是本地企业进行下一步扩张的首选市场。

这种对全球经济的乐观和开放态度也延伸到了消费者身上。84%的新加坡人愿意跨境购买实物商品，74%愿意购买数码服务。

数码贸易正在创造公平竞争环境

报告指出，数码贸易正在创造公平的竞争环境。从“个人跨国公司”（single-person multinationals）到以线下业务为主的大型传统企业，各种规模的公司都能进入全球市场。

在全球范围内，81％的独资企业拥有国际销售业务，预示着个人跨国公司的崛起。其中，18%的企业面向11个以上的全球市场销售产品。通常拥有数千名员工的大型传统企业也在积极进行跨境扩张。从2021年到2022年，通过Stripe的数码渠道进行国际销售的新加坡企业增长了61%。

在数码化的全球经济中，教育等传统线下行业也在力求转变。目前全球有88％的教育企业进行国际销售，70％计划在未来两年内进一步向国际扩张。

数码出口使贸易更多样和分散

此外，随着数码出口的兴起，贸易也变得更加多样化和分散化。国际贸易曾依赖于地理位置的接近和成熟的实体贸易路线，但现在企业可实现全球销售。如爱尔兰是澳大利亚和英国增长最快的数码出口目的地；德国是美国和法国增长最快的数码出口目的地；而新加坡企业增长最快的数码出口市场则是日本，从2021年到2022年同比增长60%。这意味着，在选择国际扩张市场时，产品与市场的契合度或成关键因素。

所有调查国家的数码出口路线的总体地理范围也在扩大。根据Stripe2022年的交易数据，澳大利亚、墨西哥、新加坡、美国和英国的前五大数码出口市场遍布三大洲。新加坡企业今年的前五大数码出口市场分别是美国、澳大利亚、英国、马来西亚和日本。