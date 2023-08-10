从二手车线上交易起家 独角兽Carsome准备好上市

借助数据分析与精确定价，科技独角兽Carsome抢攻东南亚上千亿元的二手车交易市场，从单纯的线上交易，跨足贷款融资和保养与维修等，打造一条龙服务。

起初只是一个提供二手车规格信息的网站，用户频繁询问交易二手车的资讯，催生了二手车线上交易平台Carsome。

创立于2015年，Carsome的估值大约在两年前首次突破10亿美元（约18亿新元），成为马来西亚第一家科技独角兽。

同一年，不少消息指Carsome有意在美国纳斯达克和新加坡交易所两地上市。由于宏观环境条件恶化，Carsome隔年暂停了上市计划。

Carsome联合创办人兼总裁郑继宗表示，只要市场条件许可，公司准备好随时上市。

郑继宗认为，Carsome的营运方式已如同一家上市公司。不久前，集团委任了普华永道新加坡前任执行主席杨允仁为首位独立董事。杨允仁目前也是新加坡航空公司（SIA）和新交所的独董。

郑继宗说：“我们的计划是看准时机就进行首次公开售股（IPO）。在这期间，最关键的是确保我们的运营指标和财务指标对市场都具有吸引力。”

Carsome今年6月宣布完成最新一轮筹资，集团的流动资金达到2亿美元。淡马锡控股（Temasek）旗下的65 Equity Partners、狮诚控股国际（Seatown Holdings International）的私募基金Seatown Private Capital Master Fund以及卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）等现有投资者，都参与了这一轮融资。

从月售不到100辆车到月售1.8万辆车

Carsome去年以6000万美元（约8090万新元），收购新加坡大型平行进口车商CarTimes Automobile的51%股权。

业务遍及马来西亚、新加坡、泰国和印度尼西亚，Carsome去年营收增长了250％，达到15亿美元，全年销售超过15万辆二手车。

郑继宗透露，集团今年初已取得营运盈利，明年有望实现全年盈利。

“我们在2016年全年只卖出了1000辆车，每月销量不到100辆。今天，我们在整个区域的每月销量约为1万8000辆。在交易量或市场份额方面，我们都领先这个行业，这是我们能吸引到投资者和合作伙伴的原因。”

郑继宗估计，Carsome在东南亚二手车市场占有率为4％，仍有很大增长空间。他指出，其余九成市场大部分都是线下交易，而且非常传统。

抢占市场的关键之一是创建具有精确定价预测能力的引擎。经过八年累积，郑继宗相信Carsome拥有区域最大的二手车定价数据库，这有助于平台提高完成交易的比率和进军新市场。

他强调，Carsome不单纯是线上二手车交易平台，集团正在发展更多辅助服务，包括贷款、保险和售后服务。

“我们发现通过收集到的客户和库存数据，我们可以为客户提供更智能的资金或融资便利。早在2019年，我们开始为经销商提供库存融资，协助他们发展业务。”

2019年至今，集团为经销商提供融资的不良贷款比率为零，即没有违约。

Carsome也为一般车主提供汽车贷款，大约15％的二手车交易向集团旗下的Carsome Capital取得贷款，这部分的不良贷款比率约为1％。

郑继宗说，即使和一般银行相比，1％的不良贷款率估计是区域最低的。

五年来，Carsome提供了大约2亿4000万美元贷款。郑继宗指出，集团可以从每一次二手车交易提供的各种辅助服务中，创造更多收入。

研究机构弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）预测，到了2026年，东南亚二手车市场规模大约1919亿美元，包括二手车融资在内的市场规模有2303亿美元。

如果同时包括汽车保险、汽车保用期和售后服务在内，市场规模更是达到3038亿美元。

接下来将销售全新电动车

借助集团已经奠定的基础，Carsome接下来有意开拓新车市场，尤其是电动车市场。

郑继宗说：“我们之所以进入新车领域，因为这是一个新的增长机会，特别是电动车。作为一个平台，我们已经在市场上建立了强大的分销能力，目前平台上的访客平均每月超过1500万人次。借此提供更多产品和服务，包括融资、保险和销售新车，都是出于同样的思考。”

郑继宗表示，尚未能披露新的合作伙伴身份，但相信在未来几个月就能看到由Carsome销售的新车出现在市场上。