凯德投资在印度推出商业园发展基金

凯德投资（CapitaLand Investment）在印度推出商业园发展基金CapitaLand India Growth Fund 2（CIGF2），基金规模的目标为5亿2500万元，并将投资于印度门户城市黄金地段的甲级商业园区。

凯德投资星期四（8月10日）发表文告指出，在首次集资中，集团已获得一家国际机构的2亿6300万元资金，该机构持有基金50%的股份。配合集团的轻资产策略，凯德投资打算保持20%的发起人股份。

若包括凯德投资所持有的20%股份，首次集资的股权总金额为3亿6800万元。这预计让凯德投资管理的资金增加约7亿元。

与此同时，CIGF2向凯德投资收购位于钦奈的国际科技园的70%股权作为种子资产。这笔交易的金额为9500万元。凯德投资将在脱售资产后继续管理这个资产。

凯德投资印度首席执行官达斯古普塔（Sanjeev Dasgupta）在文告中说：“印度对凯德投资来说是一个核心市场，受来自信息通讯和相关服务业的跨国企业和当地公司的需求所推动，我们当地的商业园拥有高出租率。在印度，办公楼和商业园领域是最成熟和具韧力的资产类别，它通过大型企业租户的长期租约提供稳定的经常收入。”

凯德投资不动产房产私募股权首席执行官潘博恺（Simon Treacy）指出，集团作为全球房地产投资管理人在印度拥有接近30年的经验。除了商业园，集团也看到通过私募基金在印度投资数据中心、物流和工业房地产等新型经济资产的机遇。

上述提到的钦奈国际科技园是印度首个在设计阶段从能源效率、节约用水和废物管理方面取得净零碳排放的商业园。该项目分两个阶段发展，首阶段预计在今年第三季完工。