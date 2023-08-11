外部需求疲弱 贸工部收窄全年经济增长预测范围

受外部需求展望低迷，以及全球电子业持续萎缩所拖累，我国今年经济可能比之前预期的疲弱。贸工部调低全年经济增长预测范围，从之前的增长0.5%至2.5%，收窄至0.5%至1.5%。

与此同时，由于迄今的贸易表现比预期差，以及全球电子业萎缩情况不见好转，我国再度下调非石油国内出口（NODX），以及商品贸易总额的展望，预测今年全年双双萎缩9%至10%。这两项最初的预测是萎缩2%至零增长，但今年5月非石油国内出口预测已下调至萎缩8%至10%，商品贸易总额的预测也下调至萎缩6%至8%。

根据贸工部星期五（8月11日）发布的2023年第二季新加坡经济调查报告，我国第二季经济同比增长0.5%，低于上个月初步预估的0.7%，但比第一季的0.4%稍微好转。

经季节性调整，第二季环比增长0.1%，扭转第一季萎缩0.4%的情况。这也意味我国避开了技术性衰退，即连续两季度环比萎缩。

各领域中，制造业萎缩幅度扩大，从上一季的5.4%扩大至7.3%。服务生产业增长幅度从上一季的1.9%增至2.6%，但低于预估时的3%。

贸工部常任秘书（政策）林明亮在记者会上指出，整体而言，我国今年接下来的外部需求展望依旧疲弱。除了主要最终需求市场增长预计放慢，全球电子业萎缩可能持续一段时间，最早要等到年底才会逐步复苏。

林明亮说：“与此同时，全球经济依旧存在下行风险。这包括先进经济体的通胀情况比预期持续更久，可能引发全球金融条件更加紧缩，导致全球开支更大幅度缩减。此外，全球经济也面对乌克兰战争升温，以及全球主要大国之间的地缘政治局势紧张的风险。”

由于收紧货币政策对经济带来的累积效应，先进经济体如美国和欧元区的经济增长预计在下半年减弱。中国方面，随着消费者信心下降，当地服务业的疫后复苏步伐也可能在下半年放缓。

另一方面，国际航空和入境旅游业持续复苏让相关领域的展望保持乐观。零售贸易和餐饮服务等面向消费者的领域，预计在劳动市场具韧力和旅游业复苏的支撑下持续扩张。

下半年预计增长更高

贸工部首席经济师杨乙玮指出，我国今年上半年经济平均增长约0.4%，而贸工部调整后的全年预测为0.5%至1.5%，这意味下半年预期取得比上半年更高的增长。

“在接下来的季度，我们同样预期不会出现技术性衰退。在入境旅游业和面向消费者领域的支持下，下半年将取得适中程度的复苏，为增长提供一些缓冲。”

分析师普遍对接下来的经济展望保持谨慎。大华银行高级经济师柳天成认为，服务业复苏带来的推动力可能不如预期大，因为全球增长疲弱、美国银行业问题和地缘政治局势变化，将使这个领域的增长空间受到限制。他预测，今年全年经济增长0.7%，处于官方预测范围的较低端。