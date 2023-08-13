歌神歌后火热登场 聚光灯照亮商机

从英国酷玩乐团（Coldplay）、美国流行音乐歌手泰勒丝（Taylor Swift）到香港歌神张学友，东西方歌手在冠病疫情后复出开演唱会时，都把舞台聚光灯投向新加坡。

接二连三举办的演唱会不仅让直接参与的主办单位和歌手获利，也带旺周边产业如酒店、餐饮和零售等，甚至是控制人潮的保安业也受带动。不过，消费者需求强劲的同时，人力短缺和一些设备供应不足也推高了相关业者的生意成本。本期《悉看大势》将探讨演唱会经济带来的效益和影响。

泰勒丝的“The Eras Tour”在新加坡的演出是东南亚唯一站点；酷玩乐团的“Music of the Spheres”巡回演唱会将在本地开唱多达六场，另两个东南亚站点——马来西亚和印度尼西亚各只办一场。

筹备上述演唱会的主办单位对新加坡这个站点如此重视，显然不只是要吸引本地群众，而是把目光投向更广大、从世界各地飞来新加坡的歌迷。

根据新跃社科大学商学院副教授刘光前博士的推算，泰勒丝和酷玩乐团售出的门票总共可能有53万张，如果保守估计其中30％是由旅客购买，他们每人在本地旅游时平均消费1600元，总体预计为我国带来2亿5440万元的收入。这相当于2018年、疫情未暴发前旅游总收入约1％。