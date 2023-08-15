稳定币监管框架出台 流通逾500万元发行商须持等值资产

在本地发行的和单一货币挂钩稳定币（stablecoin），若流通价值超过500万元，发行商须持有至少等值的现金或短期政府债券构成的储备资产，资产须以挂钩货币计价，发行机构至少要有100万元的资本。

这是新加坡金融管理局计划推行的稳定币监管框架中的几个要求。

金管局星期二（8月15日）发布文告公布这个新监管框架，以及对业界反馈的回应。金管局去年10月对此展开公开咨询，最新宣布的框架考虑了当局收到的反馈，目的是要确保在新加坡受监管的稳定币的价值高度稳定。

稳定币是与至少一种法定货币挂钩的数码代币，旨在维持稳定的价值。

金管局说，如果监管得当，能保持价值稳定，稳定币可作为一种可信赖的交易媒介，支持创新，包括数码资产的“链上”购买和销售。

金管局的框架要求，在新加坡发行的稳定币只能和新元或任何10国集团（G10）货币挂钩，如美元、英镑、日元等。储备资产只能包括所挂钩货币计价的现金、现金等价和三个月政府债券。资产价值任何时候都不可低过发行稳定币的价值。

须由独立第三方每月为资产估值呈交金管局

发行商须请独立第三方每月为资产估值，在网站上披露及呈交给金管局，此外也要每年进行审计并呈交给金管局。

金管局也要求发行商把储备资产和发行商本身的资产隔离开来，由本地提供托管服务的持执照金融机构保管，在公开咨询后决定，信用评级至少“A-”、在本地有提供托管服务并受金管局监管的分行的海外机构也可托管储备资产。

如果用户要按面值赎回，发行机构须在五个工作日内完成。

发行机构不可从事其他业务活动，例如投资或向其他公司提供借贷、借出稳定币或其他数码代币，以及数码代币交易。

合规便可申请标注 为受新加坡金管局监管稳定币

只有满足框架所有要求的稳定币发行商才能向金管局申请认可稳定币，并将其标注为“新加坡金融管理局监管的稳定币”。这让用户能够把受金管局监管的稳定币与其他数码代币区分开来。

金管局副局长（金融监管）何恒心在文告中说：“金管局的稳定币监管框架旨在促进稳定币的使用，使其成为可信赖的数码交换媒介，成为法定币和数码资产生态系统间的桥梁。”

发行商若希望发行的稳定币被当局认可，金管局鼓励他们尽早做好合规准备。

市面上也有和商品如黄金挂钩、加密货币为抵押，以及以算法来控制供应和价格稳定的稳定币，这些不在金管局框架范围。去年5月突然崩盘的TerraUSD稳定币就是以算法来控制，它的崩盘引发加密货币市场大震荡，许多投资者蒙受亏损。

这引发全球监管机构对该领域的关注。多个国家地区先后进行咨询或颁布立法草案，包括日本、欧盟、英国和香港等地。香港正在征求公众对稳定币意见，计划明年推出监管框架。

稳定币受监管 将提振终端用户信心逐渐采纳

全球金融科技学院联合创办人谢福来接受《联合早报》访问时说：“由于资本、托管和审计等方面的严格要求，受监管的稳定币将提振终端用户的信心，这会逐渐推动稳定币的采纳率，并进一步发展数码资产市场。”

不过他指出，框架的高要求只会吸引资本雄厚的发行商，到时市场会包括受监管和不受监管的两类稳定币，满足不同的使用情况。

谢福来说，由于在全球范围内广泛采用，不受监管的稳定币仍将是加密货币交易所中常用的结算代币，受监管的稳定币将越来越多用于现实世界的交易，如证券的支付和结算，特别是代币化资产。

信用卡发行商新∙数信卡中心（DCS Card Centre，前称Diners Club Singapore）总裁刘玉菁受询时表示会评估最新框架，做好准备，把支付代币注册为金管局监管的稳定币。公司最近试发行DCS代币（DUS），和美元一对一挂钩。

Circle战略与政策副总裁陈钦淇受询时指出，随着新框架带来潜在机会，公司在评估现有执照范围内的可能性。Circle是全球主要稳定币之一USDC的发行商。

星展集团金融机构部数字资产董事总经理特尼斯（Evy Theunis）对新框架表示欢迎。她说，在框架下，发行商高质量、经审计的流动储备资产由受监管金融机构持有，并可随时可靠地赎回，这让发行商和用户对稳定币作为连接法定资产和数码资产的可靠交易媒介抱有信心。