卢卡斯影业关闭本地业务 逾300员工料受影响

由于行业和商业环境改变，落户新加坡近20年的卢卡斯影业（Lucasfilm）结束本地业务，超过300名员工料受影响。卢卡斯影业和相关政府机构正在协助受影响的员工到其他公司寻找工作机会。

新加坡经济发展局（EDB）和资讯通信媒体发展局（IMDA）星期二（8月15日）发联合声明指出，这些员工受过设计师、技术工程师和技术支援人员等不同技能的培训，他们的技能和创意在更广泛的媒体行业，以及其他正在朝向数码化发展的行业，仍有很高需求。

通过知识技能转移 为业界培养世界一流数码动画人才

声明强调，卢卡斯影业结束新加坡的业务，是因应行业和商业环境的变化。声明也说，卢卡斯影业在新加坡营运期间，通过知识和技能转移，为业界培养了世界一流的数码动画人才。

“虽然全球媒体业正经历转型，但对于致力发展具竞争力和创新生态系统的国际媒体公司而言，新加坡仍是一个有价值、有吸引力的枢纽。”

据报道，卢卡斯影业在新加坡有340名员工。

2004年，卢卡斯宣布在新加坡成立数码动画工作室；旗下Industrial Light And Magic（简称ILM）自2006年起在新加坡运作。它的前身Lucasfilm Animation Singapore参与制作过电视动画《星球大战复制战纪》（Star Wars: The Clone Wars）。

2007年，李显龙总理访问美国旧金山一些科技公司时，曾赞扬卢卡斯在新加坡制作的影片非常生动。2018年，资媒局和卢卡斯影业母公司迪士尼（Walt Disney）宣布合作成立媒体内容工作室，让约100人有机会向迪士尼、卢卡斯影业等学习制作数码内容。

迪士尼回应卢卡斯影业结束新加坡业务的询问时说：“受行业一些经济因素影响，ILM接下来几个月将整合旗下全球业务，并关闭新加坡工作室。”

迪士尼去年迎来伊格（Bob Iger）回锅担任首席执行官后，于今年2月宣布裁员7000人，约占全球员工总数的3.6％。裁员估计可为公司节省55亿美元（约75亿新元）成本，让串流媒体业务有望实现盈利。

ILM将为受影响员工提供调往其他工作室的机会。除了新加坡和旧金山总部，ILM在温哥华、伦敦、悉尼和孟买都有工作室。ILM也将和新加坡业者合作，为需要技术人才的公司举办招聘会。

动画行业“老大哥”撤出我国 同行皆感可惜

针对卢卡斯影业结束本地业务，从事动画制作的业界人士和教育机构都表示意外和可惜。

本地动画工作室Scrawl Animation创办人成俊明接受《联合早报》采访时说：“我们都视卢卡斯为这个行业的‘老大哥’，它要退出新加坡，我们非常意外。”

成俊明说，卢卡斯制作的电影都是面向国际市场的，“它在新加坡10多年，为我们培养了很多具国际水准的动画和特效人才，以后可能没这样的机会，有些可惜”。

共和理工学院游戏设计学科主任蔡永伟受访时说：“这可能会直接影响学生在那里实习或工作的机会。不过，娱乐业是一个广阔且不断变化的行业，新加坡还有许多其他工作室和公司提供类似机会。”