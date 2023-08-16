新私宅竞争日趋激烈 发展商打折吸引买家

下半年本地多个私宅开盘，加上待售的新项目，使新私宅销售竞争日趋激烈。为吸引买家，发展商推出五花八门的促销方式，并可能加大促销力度。

上月开盘的松岩轩（Pinetree Hill）给出了1%的“早鸟折扣”，带动首个周末销量占推出单位的四成。另外，一些发展商也推出例如延期付款（deferred payment）、精装和提供家居等其他促销方式满足买家。急于清仓的发展商，甚至考虑用提高房地产经纪佣金的方式。

分析师认为，在当前市场环境下，房价打折的促销手段最直接有效。而那些临近额外买家印花税（ABSD）五年期限的项目，会让发展商感到更大压力，他们可能加大促销力度快速清理库存。

对于营销策略奏效的“早鸟折扣”，房地产分析师王伽胜在接受《联合早报》采访时说，虽然通过收支票给1%的折扣看起来不多，但有助于锁定犹豫不决的买家。随着市场竞争日趋激烈，相信会有更多发展商采用这种销售策略。

如果房地产价格持续疲软，他不排除发展商接下来会提供2%或3%的“早鸟折扣”。

这是因为发展商购买住宅房地产（包括地皮）时，必须支付35％的ABSD，外加一笔不可退还的5％印花税。 如果发展商在买下住宅地皮的五年内完工，并售出所有单位，政府就会把35％的ABSD退回给它们。否则的话，政府会征收这笔ABSD并外加利息。

今年4月政府出台新降温措施后，为吸引对价格在意的本地买家，一些发展商纷纷使用打折促销方式。

据业内人士透露，The Reef At King’s Dock和万宝轩（One Pearl Bank）的三卧房给出8%和9%的折扣；艺雅轩（The Atelier）一卧房折扣7%；One Draycott制定的楼栋除了折扣15万元外，还有额外1%的折扣；鼎瑞苑（The Landmark）的未售单位一律打折3%。

延期付款促销方式让项目几乎售罄

至于打折以外的促销方式，王伽胜说，延期付款自2007年起只可用于执行共管公寓和已取得入伙证（TOP）的私宅项目。而精装或提供家居的促销方式对买家的吸引力一般不大，因为他们在项目竣工前感受不到优惠。

去年底，发展商SC环球（SC Global）就在高档私宅Petit Jervois竣工后，采用了延期付款的促销方式。买家在支付10%的首付后，可推迟行使选购权书（OTP）。此招一出，项目几乎售罄。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣麦俊荣认为，提高房地产经纪佣金的促销方式一般用于几年前推出并还只剩几套未售单位的项目。

下半年开盘新项目可能降价约5%至7%

对于发展商此后还会有什么新的促销花样，橙易产业副执行长郭建廷说，由于本地严格的政策管控，发展商已很难在促销方面有更多新招。

那么，下半年市场会不会加大促销力度呢？王伽胜预测，发展商为加速清理库存以实现收支平衡，今年下半年多数刚开盘的新项目可能会降价约5%至7%。

新加坡国立大学房地产与城市研究院院长程天富认为，随着更多项目的推出加上经济前景疲软，不排除会引发温和的“价格战”，特别是那些资金周转有限的发展商。但大幅下调价格不太可能，因为这会给市场带来负面影响。此外，为显示项目竞争力，发展商一般不会向市场透露他们给买家的折扣。

郭建廷则说，因市场需求仍在，多数没有面临ABSD到期的发展商，应会保持现有的促销价。