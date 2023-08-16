新一轮房地产降温措施促使投资者将目光转移至店屋市场。今年第二季店屋交易量环比暴涨45.5%，至50宗；交易额为5亿1230万元，比第一季高出53.6%。分析认为，店屋交易或在今年下半年更加活跃。

合登集团（Huttons）在最新发布的一份报告中指出，今年上半年共有81宗店屋交易，较去年同期下降31.9%；总交易额为8亿4590万元，略低于去年同期的9亿6280万元。在第二季度，第8区由于价格优势，成为店屋销售的热点区域，其交易量占第二季度总交易量的52.8%。

今年4月份最新一轮的降温措施将外国人购房的额外买方印花税（ABSD）大幅增加至60%，迫使不少投资者将目光转移到店屋市场。为实现保值和财富增长，超高净值个人（UHNWI）和家族办公室对这一细分市场保持着浓厚的兴趣，并且999年或永久地契的店屋依旧是投资者实现财富保值的首选。

在今年第二季，店屋的月租中位数约为每平方英尺6.19元，比第一季的每平方英尺5.99元，增加3.3％。其中，第1区店屋的月租中位数涨幅甚至达到8.9%，从第一季的每平方英尺6.43元上涨到7元。

6月时，沙球劳路（Circular Road）六个相邻的店屋单位被一中国买家以8000万元的高价买下，成为今年上半年最大的店屋交易。

为保护住宅用地，律政部和新加坡土地管理局此前宣布，从7月20日起，外国人购买目前被规划为“商业及住宅”用途的地段，必须获得政府的批准。合登集团预计，目前有5％的店屋位于被划为“商业及住宅”用途的地段上。多数投资者都是为了灵活使用而购买划为商业用地的店屋，因此这一消息对店屋市场的影响有限。

店屋市场或在今年下半年更加活跃

合登集团认为，外国人购房税率大幅调高，以及对商住用地的新管制措施都向市场发出了明确的信号，外国投资者正将注意力集中在商业房地产上，而店屋市场可能会在今年下半年更加活跃。

位于客纳街（Club Street）93号的999年地契保留店屋和杨厝港路（Yio Chu Kang Road）36号的永久地契店屋日前推出市场求售，指示价分别为1280万元和760万元。

作为独家代理的世邦魏理仕（CBRE）在发布的文告中指出，客纳街93号店屋共三层，位于牛车水—直落亚逸保留区内，占地面积801平方英尺，建筑面积约2787平方英尺。

根据市区重建局2019年的总体规划，它被划为商业用途，店屋一层已获准经营餐饮业。

由于这是一处商业地产，因此交易将不征收额外买方印花税或卖方印花税（SSD）。

杨厝港路36号的单层转角店屋，占地面积为3479平方英尺，容积率为3。根据2019年的总体规划，它被划为商业与住宅用途。（世邦魏理仕提供）

另一个推出市场求售的是杨厝港路36号的单层转角双面临街店屋，占地面积为3479平方英尺，容积率为3。根据2019年的总体规划，它被划为商业与住宅用途。

这两处店屋以邀请买家出价（EOI）方式求售，截止日期是9月20日下午3时。