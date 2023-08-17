刘燕玲吁中小企以特许经营模式闯全球市场

中小企业可以将新加坡作为跳板，利用特许经营模式进军全球市场，并在全球平台上蓬勃发展。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期四（8月17日）在2023年亚洲特许经营及许可协定（FLAsia）展览会的开幕仪式上讲话时，鼓励企业通过特许经营开拓市场。

她指出，近年来特许经营模式不断壮大，在教育、食品及饮料、健康等领域尤其受到欢迎。这次展览是一个富有价值意义的平台，企业可以在这里共享知识和建立新的合作伙伴关系。

亚洲特许经营及许可协定展览会，是亚洲最具影响力的特许经营与许可行业贸易平台，每年由新加坡特许经营与许可协定协会主办。

今年的展览于本月17日至19日在滨海湾金沙会展中心举行，105家本地和国际展商携200多个品牌参展。展览还设置了新加坡、韩国、台湾和越南四个区域展馆。

智能科技在餐饮业的应用成为关注焦点。刘燕玲说：“以韩国比萨连锁店GOPIZZA为例，通过使用人工智能技术的配料台、自动烤箱和机器人食品制备站，它可以在短短几分钟内制作、烘焙和切割六个单人份的比萨！”

用数码技术省人力成本 让特许经营环境更亮眼便利

她认为，数码技术已经成为特许经营未来的关键议题。“技术可以节省人力成本，使整个特许经营环境更具吸引力和便利性。”

她还提到，日本游戏巨头万代南梦宫娱乐（Bandai Namco Entertainment）首次参展，这是她过去10年从未想过的。万代南梦宫拥有吃豆人（Pac-Man）、铁拳（Tekken）等多个世界级畅销游戏品牌，将为感兴趣的公司提供机会，生产包含其标志性角色的授权商品。

与这次展览同步进行的，还有为期三天的研讨会。特许经营及许可协定协会会长刘霆勇介绍，逾40名专家将就消费者行为和趋势、品牌授权的法律问题、特许经营商与加盟商关系管理、融资等问题进行深入讨论。